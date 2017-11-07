Генштаб ВС РФ: ядерные силы России нанесут «неприемлемый ущерб» любому агрессору

Глава Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов, выступая на коллегии Минобороны, рассказал о состоянии и успехах российской армии.
Герасимов рассказал, что к началу операции в Сирии террористы контролировали более 70% территории Сирии и продолжали наступать. За два года участия Вооруженных сил России удалось переломить ситуацию и разгромить крупные бандформирования.
Валерий Герасимов: «В настоящее время главные силы ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) разбиты, осталось совсем немного до их окончательного разгрома. Осуществляется переход к политическому урегулированию обстановки в Сирии».
Он подчеркнул, что в этой работе участвуют российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон. В Сирии созданы зоны деэскалации и деконфликтации, где безопасность обеспечивают подразделения российской военной полиции.
Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что в Сирии всего было освобождено более тысячи населенных пунктов, кроме того, уничтожено более 50 тысяч боевиков, передает ТАСС.
Валерий Герасимов: «Уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований, в том числе более 2,8 тысячи выходцев из Российской Федерации и 1,4 тысячи — из ближнего зарубежья».
При этом он подчеркнул, что боевики располагали военной техникой и не испытывали недостатка в оружии, а их запасы, по его словам, пополнялись из-за рубежа. Террористы оказались подготовленными противниками.
Валерий Герасимов: «Их командный состав прошел подготовку в специальных лагерях под руководством западных инструкторов, при них действовали военные советники из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки. В ряде случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно возглавляли незаконные вооруженные формирования».
Террористы, как он отметил, не уступали подразделениям сирийских войск, действовали тактически грамотно, особенно в городских условиях.
Валерий Герасимов: «По сути, каждый населенный пункт представлял собой укрепрайон с продуманной системой огня, бетонными сооружениями, развитой системой инженерных заграждений и подземных коммуникаций».
Также начальник Генштаба сообщил, что в России на всех стратегических направлениях созданы самодостаточные группировки войск.
Валерий Герасимов: «На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах».
В частности, самодостаточная группировка войск сформирована в Крыму. Она включает базу ВМФ, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию противовоздушной обороны, отмечает РИА Новости.
По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформировали общевойсковую армию, две мотострелковые дивизии, ракетную бригаду и бригаду армейской авиации. Кроме того, в армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.
Герасимов добавил, что в настоящее время российские стратегические ядерные силы на 74% оснащены современными образцами оружия. Он подчеркнул, что на сегодняшний день они «способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору», в том числе обладающему средствами ПВО.
Валерий Герасимов: «В настоящее время главные силы ИГИЛ (запрещенной в РФ группировки — ред.) разбиты, осталось совсем немного до их окончательного разгрома. Осуществляется переход к политическому урегулированию обстановки в Сирии».
Он подчеркнул, что в этой работе участвуют российские офицеры из Центра по примирению враждующих сторон. В Сирии созданы зоны деэскалации и деконфликтации, где безопасность обеспечивают подразделения российской военной полиции.
Начальник Генштаба ВС РФ добавил, что в Сирии всего было освобождено более тысячи населенных пунктов, кроме того, уничтожено более 50 тысяч боевиков, передает ТАСС.
Валерий Герасимов: «Уничтожено более 54 тысяч боевиков незаконных вооруженных формирований, в том числе более 2,8 тысячи выходцев из Российской Федерации и 1,4 тысячи — из ближнего зарубежья».
При этом он подчеркнул, что боевики располагали военной техникой и не испытывали недостатка в оружии, а их запасы, по его словам, пополнялись из-за рубежа. Террористы оказались подготовленными противниками.
Валерий Герасимов: «Их командный состав прошел подготовку в специальных лагерях под руководством западных инструкторов, при них действовали военные советники из стран Ближнего Востока, Западной Европы и Америки. В ряде случаев офицеры спецподразделений этих стран непосредственно возглавляли незаконные вооруженные формирования».
Террористы, как он отметил, не уступали подразделениям сирийских войск, действовали тактически грамотно, особенно в городских условиях.
Валерий Герасимов: «По сути, каждый населенный пункт представлял собой укрепрайон с продуманной системой огня, бетонными сооружениями, развитой системой инженерных заграждений и подземных коммуникаций».
Также начальник Генштаба сообщил, что в России на всех стратегических направлениях созданы самодостаточные группировки войск.
Валерий Герасимов: «На каждом стратегическом направлении сформированы самодостаточные межвидовые группировки войск общего назначения, способные успешно решать задачи в прогнозируемых вооруженных конфликтах».
В частности, самодостаточная группировка войск сформирована в Крыму. Она включает базу ВМФ, армейский корпус, авиационную дивизию и дивизию противовоздушной обороны, отмечает РИА Новости.
По его словам, за пять лет в Южном военном округе сформировали общевойсковую армию, две мотострелковые дивизии, ракетную бригаду и бригаду армейской авиации. Кроме того, в армию ВВС и ПВО поступило 226 новых и модернизированных боевых самолетов и вертолетов.
Герасимов добавил, что в настоящее время российские стратегические ядерные силы на 74% оснащены современными образцами оружия. Он подчеркнул, что на сегодняшний день они «способны гарантированно нанести неприемлемый ущерб любому агрессору», в том числе обладающему средствами ПВО.
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