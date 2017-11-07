В Москве раскрыта мошенническая схема продажи машин в автосалонах

Столичные полицейские раскрыли мошенническую схему продажи машин в автосалонах. Покупателям предлагали совершить сделку на крайне невыгодных для них условиях. Узнавали они об этом слишком поздно — когда их деньги уже поступили на счет фирмы.

6 автомобили

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Москва

мошенничество

Судя по всему, не таких покупателей рассчитывали сегодня увидеть работники автосалона: полицейские и бойцы Росгвардии появились в офисе в разгар рабочего дня. Как раз в тот момент, когда очередной клиент выбирал себе подарок на день рождения.



Вместо того чтобы поинтересоваться, в чем, собственно, дело, менеджер принял весьма странное решение — бежать. А так как входы и выходы были предусмотрительно перекрыты бойцами спецназа, мужчина попытался скрыться от преследования через окно второго этажа. Но при падении повредил ногу и был вынужден сдаться правоохранителям.



Как ни пытались полицейские, диалог с этим мужчиной у них так и не задался. Зато другие продавцы-консультанты в подробностях поведали о мошеннической, как считают стражи порядка, схеме продажи автомобилей. Согласно ей, клиентов в салон завлекали огромными скидками. Разумеется, отбоя от покупателей, желающих приобрести новенькую иномарку, да еще и по сниженной цене, не было.



Правда, после оформления сделки договор купли-продажи подделывали, завышая стоимость транспортного средства в несколько раз. По сути, клиентов заставляли приобретать машины на невыгодных условиях. В отдельных случаях переплата составляла четверть миллиона рублей. Тем же, кто не хотел расставаться с внушительной суммой и настаивал на своем, вручали ключи от подержанных иномарок с внушительным пробегом.



Подробности — в видеоматериале.