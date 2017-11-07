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    Московские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке: видео. автомобили, дорожное движение, Интернет, мажоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМосковские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке: видео

    Московские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке: видео

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    Московские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке: видео

    Московские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке: видео

    Московские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке: видео

      В Сети бурно обсуждают видеозапись с ездой черного Mercedes Gelandewagen по встречной полосе в Москве.

      В Instagram появился очередной скандальный ролик, на котором запечатлен управляющий дорогой иномаркой представитель так называемой золотой молодежи, нарушающий правила дорожного движения. Из подписи к видео понятно, что водитель решил «устроить краш-тест». Он создал аварийную ситуацию, выехав на встречку, а потом вернулся в свой ряд. Примечательно, что подписчики решительно осудили его поступок.

      Реакции от ГИБДД по поводу появления скандального ролика в социальной сети пока не было.

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