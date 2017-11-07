Московские мажоры на Gelandewagen устроили заезд по встречке: видео

В Сети бурно обсуждают видеозапись с ездой черного Mercedes Gelandewagen по встречной полосе в Москве.
В Instagram появился очередной скандальный ролик, на котором запечатлен управляющий дорогой иномаркой представитель так называемой золотой молодежи, нарушающий правила дорожного движения. Из подписи к видео понятно, что водитель решил «устроить краш-тест». Он создал аварийную ситуацию, выехав на встречку, а потом вернулся в свой ряд. Примечательно, что подписчики решительно осудили его поступок.
Реакции от ГИБДД по поводу появления скандального ролика в социальной сети пока не было.
Реакции от ГИБДД по поводу появления скандального ролика в социальной сети пока не было.
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