МЧС: возгорание в аэропорту Внуково ликвидировано

Спасателям удалось справиться с возгоранием на минус первом этаже в столичном аэропорту Внуково.
Пожарно-спасательные подразделения локализовали очаг возгорания во Внуково, а затем полностью потушили пожар, сообщает ТАСС.
ГУ МЧС по Москве: «Возгорание ликвидировано, аэропорт работает в штатном режиме».
По данным МЧС, пожар был полностью потушен к 14:19. В ведомстве отметили, что при возгорании никто не пострадал, передает РИА Новости. Ранее из здания в целях безопасности эвакуировали несколько десятков человек.
Задымление во Внуково произошло из-за замыкания кабеля длиной 10 погонных метров. Возгорание произошло на минус первом этаже в зоне выдачи багажа. В воздушной гавани заявляли, что данный инцидент не отразился на работе аэропорта. Между тем пассажиры жаловались на запах гари и невозможность получить багаж.
ГУ МЧС по Москве: «Возгорание ликвидировано, аэропорт работает в штатном режиме».
По данным МЧС, пожар был полностью потушен к 14:19. В ведомстве отметили, что при возгорании никто не пострадал, передает РИА Новости. Ранее из здания в целях безопасности эвакуировали несколько десятков человек.
Задымление во Внуково произошло из-за замыкания кабеля длиной 10 погонных метров. Возгорание произошло на минус первом этаже в зоне выдачи багажа. В воздушной гавани заявляли, что данный инцидент не отразился на работе аэропорта. Между тем пассажиры жаловались на запах гари и невозможность получить багаж.
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