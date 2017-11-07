На Урале воспитавшего полсотни подростков отца-одиночку обвинили в мошенничестве

Получила продолжение история
отца-одиночки из Челябинской области, воспитывающего восьмерых приемных детей. Суд сначала лишил Игоря Мотыгина опеки над одним из сыновей. А теперь против мужчины возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Сыщики полагают, что он присвоил деньги бывшего подопечного.
Мало того, что многодетного отца Игоря Мотыгина лишили статуса опекуна, против него еще и возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество». Сыщики вмешались в эту историю после того, как выяснилось, что на специальном счете, где копились ежемесячные пособия сироты, не осталось ни копейки.
Валентин Ведерников, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области: «По версии следствия, подозреваемый обманным путем смог обеспечить себе доступ к денежным средствам несовершеннолетнего приемного сына, после чего похитил деньги».
Впрочем, Игорь Мотыгин и не скрывает, что он снимал деньги со счета, но делал это якобы с согласия органов опеки. К 18-летию Влада обещал все вернуть, как раньше — другим подопечным. Всего же мужчина воспитал 60 подростков, которых принято называть трудными. Брал их из приюта и привозил к себе в деревню. У Влада был самый сложный характер, признается Игорь. После ссор он сбегал из дома. В последний раз, вернувшись в приют, школьник написал заявление о том, что жить с приемными отцом и братьями не хочет, так как его обижают. Правда, на следующий день подросток от своих слов отказался, но было уже поздно.
Если вину многодетного отца докажут, то ему грозит до двух лет лишения свободы. Вероятно, семерых подопечных, которых он сейчас воспитывает, тоже могут вернуть обратно в приют.
Валентин Ведерников, старший помощник руководителя СУ СК РФ по Челябинской области: «По версии следствия, подозреваемый обманным путем смог обеспечить себе доступ к денежным средствам несовершеннолетнего приемного сына, после чего похитил деньги».
Впрочем, Игорь Мотыгин и не скрывает, что он снимал деньги со счета, но делал это якобы с согласия органов опеки. К 18-летию Влада обещал все вернуть, как раньше — другим подопечным. Всего же мужчина воспитал 60 подростков, которых принято называть трудными. Брал их из приюта и привозил к себе в деревню. У Влада был самый сложный характер, признается Игорь. После ссор он сбегал из дома. В последний раз, вернувшись в приют, школьник написал заявление о том, что жить с приемными отцом и братьями не хочет, так как его обижают. Правда, на следующий день подросток от своих слов отказался, но было уже поздно.
Если вину многодетного отца докажут, то ему грозит до двух лет лишения свободы. Вероятно, семерых подопечных, которых он сейчас воспитывает, тоже могут вернуть обратно в приют.
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