Финнов возмутила необходимость взвешиваться перед посадкой в самолет

Борьбу с лишними килограммами объявила финская авиакомпания. Руководство ввело новые правила. По ним все пассажиры перед посадкой в самолет должны пройти контрольное взвешивание. И речь идет не о багаже. Людей крупного телосложения заставят оплачивать дополнительные посадочные места. Обладатели солидной внешности, понятное дело, негативно реагируют на нововведение. Многие считают это проявлением дискриминации.
Пока другие перевозчики требуют доплачивать за каждый лишний килограмм багажа, финские коммерсанты решили брать плату за каждый лишний килограмм пассажира. Finnair выполняет рейсы и в Россию.
Тучные пассажиры регулярно сталкиваются с большими проблемами в самолетах, говорят представители авиакомпаний. Бывает, что одного кресла им попросту недостаточно. Например, заложницей своих же габаритов стала американка Кэнли Тиггеман. После того как ее не захотели пускать на борт из-за лишнего веса, женщина взяла себя в руки. Она села на диету, завела блог в Интернете и начала пропагандировать здоровый образ жизни. Она уже похудела на 100 фунтов — это 45 килограммов. И, по сути, точкой невозврата стала та самая ситуация в аэропорту.
Кэнли Тиггеман: «Ко мне подошел мужчина и спросил меня, какую одежду я ношу, сколько я вешу. После чего добавил, что я слишком толстая, чтобы лететь, и, если я хочу попасть в самолет, мне надо будет взять дополнительный билет, потому что я занимаю два места».
Эксперты уверяют, что рациональное зерно во введении весовых нормативов есть. По словам представителей Finnair, таким образом они пытаются не допустить перевеса, а значит, заботятся о безопасности пассажиров.
Пока неоднозначные требования установила только одна фирма-перевозчик. Но кто знает, вдруг такая инициатива покажется разумной и другим авиакомпаниям? Может быть, в таком случае сэкономить получится не только на топливе?
Подробности — в видеоматериале.
Тучные пассажиры регулярно сталкиваются с большими проблемами в самолетах, говорят представители авиакомпаний. Бывает, что одного кресла им попросту недостаточно. Например, заложницей своих же габаритов стала американка Кэнли Тиггеман. После того как ее не захотели пускать на борт из-за лишнего веса, женщина взяла себя в руки. Она села на диету, завела блог в Интернете и начала пропагандировать здоровый образ жизни. Она уже похудела на 100 фунтов — это 45 килограммов. И, по сути, точкой невозврата стала та самая ситуация в аэропорту.
Кэнли Тиггеман: «Ко мне подошел мужчина и спросил меня, какую одежду я ношу, сколько я вешу. После чего добавил, что я слишком толстая, чтобы лететь, и, если я хочу попасть в самолет, мне надо будет взять дополнительный билет, потому что я занимаю два места».
Эксперты уверяют, что рациональное зерно во введении весовых нормативов есть. По словам представителей Finnair, таким образом они пытаются не допустить перевеса, а значит, заботятся о безопасности пассажиров.
Пока неоднозначные требования установила только одна фирма-перевозчик. Но кто знает, вдруг такая инициатива покажется разумной и другим авиакомпаниям? Может быть, в таком случае сэкономить получится не только на топливе?
Подробности — в видеоматериале.
Комментарии