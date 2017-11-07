Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
ТВ-Эфир
Специальный выпуск с Вадимом Такменёвым
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой
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    Размер премий в красноярском МВД за отказ от взяток озадачил соцсети

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    Размер премий в красноярском МВД за отказ от взяток озадачил соцсети

    Размер премий в красноярском МВД за отказ от взяток озадачил соцсети

    Размер премий в красноярском МВД за отказ от взяток озадачил соцсети

      Неоднозначную инициативу начальника МВД по Красноярскому краю обсуждают пользователи соцсетей. Главный полицейский региона решил поощрять подчиненных, которые, действуя по уставу, отказываются от взяток.

      Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий лично наградил лейтенантов Юдина и Рукосуева премией в 97 тысяч рублей на двоих за самоотверженный, как посчитало их руководство, поступок. Инспекторы ГИБДД волевым решением отказались от взятки аналогичного размера.

      Инспекторы остановили водителя, который буквально вывалился из салона своей иномарки. Стражи порядка помогли ему добраться до полицейского автомобиля, и тут нетрезвый водитель достал бумажник и предложил полицейским все, что у него было при себе. Несмотря на то, что стопка купюр наверняка выглядела привлекательно, полицейские вызвали подкрепление.

      Стражей порядка, безукоризненно исполняющих свои должностные инструкции, награждали и раньше, но это были куда более скромные прибавки к зарплате. А тут, как рассуждают в соцсетях, полицейские просто действовали по уставу. Где здесь героизм?

      Но начальство решило иначе. Кроме того, в главке Красноярского края решили и впредь поощрять бескорыстных стражей порядка, чтобы у инспекторов был стимул эффективно работать.

      Подробности — в сюжете программы «ЧП».

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