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9 ноября, 12:00
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    Собянин поздравил ветеранов с 76-летием парада 1941 года

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    • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов
    Собянин поздравил ветеранов с <nobr>76-летием</nobr> парада 1941 года

    Собянин поздравил ветеранов с 76-летием парада 1941 года

    Собянин поздравил ветеранов с <nobr>76-летием</nobr> парада 1941 года
  • Фото: РИА Новости, Алексей Филиппов

    • Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с ветеранами Великой Отечественной войны посетил Большой театр.

    По многолетней традиции 7 ноября на исторической сцене Большого театра прошла торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников исторических военных парадов на Красной площади 1941-го и 1945 годов.

    Перед началом концерта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и отметил историческую значимость парада 1941 года, после которого офицеры и солдаты выдвигались на линию фронта, находившуюся всего в нескольких десятках километров от Москвы.

    Сергей Собянин: «Для каждого из нас день парада на Красной площади 7 ноября 1941 года принято считать ключевым моментом в истории Великой Отечественной войны. Наши деды и прадеды заплатили огромную цену, сражаясь за жизнь и свободу. Сегодня в этом зале участники парада 41-го года — ветераны войны, ветераны труда. Низкий поклон вам».

    смотретьНа Красной площади прошел марш в честь парада 1941 года
    На Красной площади прошел марш в честь парада 1941 года
    Собянин добавил, что тот парад стал точкой отсчета, с которой от безысходной трагедии страна начала переходить к победам, передает РИА Новости.

    Сегодня на Красной площади прошел марш в честь легендарного парада 1941 года. Эта реконструкция была призвана напомнить россиянам о героических моментах истории. Всего в торжественном мероприятии приняли участие пять тысяч человек.

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