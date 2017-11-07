Собянин поздравил ветеранов с 76-летием парада 1941 года

Мэр Москвы Сергей Собянин вместе с ветеранами Великой Отечественной войны посетил Большой театр.
По многолетней традиции 7 ноября на исторической сцене Большого театра прошла торжественная встреча ветеранов Великой Отечественной войны и участников исторических военных парадов на Красной площади 1941-го и 1945 годов.
Перед началом концерта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и отметил историческую значимость парада 1941 года, после которого офицеры и солдаты выдвигались на линию фронта, находившуюся всего в нескольких десятках километров от Москвы.
Сергей Собянин: «Для каждого из нас день парада на Красной площади 7 ноября 1941 года принято считать ключевым моментом в истории Великой Отечественной войны. Наши деды и прадеды заплатили огромную цену, сражаясь за жизнь и свободу. Сегодня в этом зале участники парада 41-го года — ветераны войны, ветераны труда. Низкий поклон вам».
Собянин добавил, что тот парад стал точкой отсчета, с которой от безысходной трагедии страна начала переходить к победам, передает РИА Новости.
Сегодня на Красной площади прошел марш в честь легендарного парада 1941 года. Эта реконструкция была призвана напомнить россиянам о героических моментах истории. Всего в торжественном мероприятии приняли участие пять тысяч человек.
Перед началом концерта мэр Москвы Сергей Собянин поздравил ветеранов и отметил историческую значимость парада 1941 года, после которого офицеры и солдаты выдвигались на линию фронта, находившуюся всего в нескольких десятках километров от Москвы.
Сергей Собянин: «Для каждого из нас день парада на Красной площади 7 ноября 1941 года принято считать ключевым моментом в истории Великой Отечественной войны. Наши деды и прадеды заплатили огромную цену, сражаясь за жизнь и свободу. Сегодня в этом зале участники парада 41-го года — ветераны войны, ветераны труда. Низкий поклон вам».
Собянин добавил, что тот парад стал точкой отсчета, с которой от безысходной трагедии страна начала переходить к победам, передает РИА Новости.
Сегодня на Красной площади прошел марш в честь легендарного парада 1941 года. Эта реконструкция была призвана напомнить россиянам о героических моментах истории. Всего в торжественном мероприятии приняли участие пять тысяч человек.
Комментарии