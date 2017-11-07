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9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    Путин: зоны конфликтов стали для некоторых выгодным бизнесом

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    Путин: зоны конфликтов стали для некоторых выгодным бизнесом

    Путин: зоны конфликтов стали для некоторых выгодным бизнесом

    Владимир Путин во вторник выступил на заседании комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества РФ с иностранными государствами. Президент сообщил, что портфель заказов по линии ВТС по итогам трех кварталов превысил 45 млрд долларов.

    Россия ответственно подходит к своим обязательствам в сфере военно-технического сотрудничества и контролирует, как используют приобретенное российское вооружение его получатели, заявил президент.

    Владимир Путин, президент РФ: «Россия твердо привержена своим обязательствам в борьбе с терроризмом, ответственно подходит к выбору контрагентов, а также контролю за тем, как используют нашу технику и оружие ее получатели».

    Также Путин отметил, что отечественным производителям и поставщикам вооружений приходится действовать в условиях недобросовестной конкуренции.

    Владимир Путин: «Отмечу, что отечественным производителям и поставщикам вооружений и военной техники приходится действовать в непростых условиях, в ситуации недобросовестной конкуренции, это уже абсолютно очевидно».

    По словам Путина, горячие точки стали для некоторых продавцов оружия выгодным бизнесом, однако отход от международного права в этой сфере недопустим, сообщает ТАСС.

    Владимир Путин: «Сегодня оружие попадает к так называемым умеренным оппозиционерам,… а завтра оказывается в руках радикалов и террористов. Складывается впечатление, что сами горячие точки и зоны конфликтов стали для некоторых просто выгодным бизнесом, звеном разветвленных серых схем по поставкам оружия в страны и регионы с нестабильной военно-политической обстановкой».

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