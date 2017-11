МОК назвал спекуляцией статью NYT о возможном запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018

Соответствующее заявление представитель МОК сделал в комментарии агентству « Р-Спорт ».: «Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация».Ранее The New York Times опубликовала статью , в которой говорится, что МОК рассматривает разные варианты наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. Например, он может допустить сборную России к Олимпиаде в Пхёнчхане, запретив при этом российским спортсменам участвовать в церемонии открытия и исполнять на Играх российский гимн.Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Москва сможет урегулировать все проблемные вопросы в диалоге с МОК.: «Мы не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием нашей сборной в Олимпийских играх, поскольку это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению».Ранее на провокационный характер публикации The New York Times указали в Госдуме . А сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым участие сборной РФ в Олимпиаде, при условии запрета исполнения национального гимна.