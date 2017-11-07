Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
9 ноября, 12:00
Брифинг Марии Захаровой

    МОК назвал спекуляцией статью NYT о возможном запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018

    комментировать

    МОК назвал спекуляцией статью NYT о возможном запрете гимна РФ на Олимпиаде-2018

    МОК назвал спекуляцией статью NYT о возможном запрете гимна РФ на <nobr>Олимпиаде-2018</nobr>

    Сведения американской газеты The New York Times о возможном запрете российского гимна на Олимпиаде 2018 года являются преждевременной спекуляцией.

    Соответствующее заявление представитель МОК сделал в комментарии агентству «Р-Спорт».

    Представитель МОК: «Это все преждевременные спекуляции до того, как две комиссии МОК не завершили свою работу и не были выполнены соответствующие процедуры, на которые имеет право любой человек или организация».

    Ранее The New York Times опубликовала статью, в которой говорится, что МОК рассматривает разные варианты наказания российских спортсменов в связи с допинговым скандалом. Например, он может допустить сборную России к Олимпиаде в Пхёнчхане, запретив при этом российским спортсменам участвовать в церемонии открытия и исполнять на Играх российский гимн.

    Между тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что Москва сможет урегулировать все проблемные вопросы в диалоге с МОК.

    Дмитрий Песков: «Мы не хотели бы говорить о каком-то худшем сценарии, связанном с неучастием нашей сборной в Олимпийских играх, поскольку это способно нанести серьезный урон всему олимпийскому движению».

    Ранее на провокационный характер публикации The New York Times указали в Госдуме. А сенатор Алексей Пушков назвал недопустимым участие сборной РФ в Олимпиаде, при условии запрета исполнения национального гимна.

    Новости по теме

    Допинговые скандалы

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru