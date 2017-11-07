«Это дело случая»: физрук прокомментировал перелом позвоночника школьницы на уроке

В Чите выясняют обстоятельства, при которых школьница получила серьезную травму на уроке физкультуры. Это произошло в тот момент, когда ученица третьего класса выполняла кувырок. Больше всего удивила реакция учителя и школьного медика, которые, по словам девочки, не только не помогли ей, но и вовсе оставили в школе — еще на пять уроков.
Это сейчас прикованная к больничной койке круглая отличница Адиля Салахова говорит: знала бы, чем закончится, делать кувырок не стала бы. Но на уроке отказаться не посмела. На носу конец четверти, а учитель угрожает испортить дневник.
Выполняя упражнение, девочка почувствовала хруст в спине, а потом поняла, что и дышать стало тяжело. Но медработники решили, что причин волноваться нет. Адилю отправили за парту. Превозмогая боль, она отсидела все пять уроков. А потом отправилась домой с тяжелым портфелем наперевес. Врачебную помощь девочка получила лишь спустя несколько часов: скорую вызвали родители.
Гнев на милость физрук 42-й школы Читы сменил лишь после того, как в дело вмешались следователи. Говорит: о случившемся сожалеет, но и сейчас за свою настойчивость оправдываться не собирается.
Сергей Горский, учитель: «Это дело случая. Никто не желал чего-то такого. Сейчас работает комиссия, они все это выяснят».
Инцидент в школе сейчас разбирают сразу несколько комиссий. Они дадут оценку не только действиям учителя физкультуры. Медработникам и директору школы придется тоже отчитаться, что они предприняли, чтобы не допустить более серьезных последствий травмы.
Выполняя упражнение, девочка почувствовала хруст в спине, а потом поняла, что и дышать стало тяжело. Но медработники решили, что причин волноваться нет. Адилю отправили за парту. Превозмогая боль, она отсидела все пять уроков. А потом отправилась домой с тяжелым портфелем наперевес. Врачебную помощь девочка получила лишь спустя несколько часов: скорую вызвали родители.
Гнев на милость физрук 42-й школы Читы сменил лишь после того, как в дело вмешались следователи. Говорит: о случившемся сожалеет, но и сейчас за свою настойчивость оправдываться не собирается.
Сергей Горский, учитель: «Это дело случая. Никто не желал чего-то такого. Сейчас работает комиссия, они все это выяснят».
Инцидент в школе сейчас разбирают сразу несколько комиссий. Они дадут оценку не только действиям учителя физкультуры. Медработникам и директору школы придется тоже отчитаться, что они предприняли, чтобы не допустить более серьезных последствий травмы.
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