Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    В Екатеринбурге подожгли памятник Ельцину

    комментировать

    В Екатеринбурге подожгли памятник Ельцину

    В Екатеринбурге подожгли памятник Ельцину

    В Екатеринбурге активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» подожгли памятник Борису Ельцину.

    Александр Аверин, представитель «Другой России»: «В годовщину столетия революции в Екатеринбурге нацболы провели акцию у стен „Ельцин Центра“».

    По словам Аверина, участники акции облили бензином монумент экс-президенту РФ, расположенный у входа в центр, и подожгли его, передает «Интерфакс».

    После акции был задержан активист «Другой России» Игорь Щука. В отношении него хотят возбудить дело о вандализме.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru