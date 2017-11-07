В Екатеринбурге подожгли памятник Ельцину

В Екатеринбурге активисты незарегистрированной партии «Другая Россия» подожгли памятник Борису Ельцину.
Александр Аверин, представитель «Другой России»: «В годовщину столетия революции в Екатеринбурге нацболы провели акцию у стен „Ельцин Центра“».
По словам Аверина, участники акции облили бензином монумент экс-президенту РФ, расположенный у входа в центр, и подожгли его, передает «Интерфакс».
После акции был задержан активист «Другой России» Игорь Щука. В отношении него хотят возбудить дело о вандализме.
По словам Аверина, участники акции облили бензином монумент экс-президенту РФ, расположенный у входа в центр, и подожгли его, передает «Интерфакс».
После акции был задержан активист «Другой России» Игорь Щука. В отношении него хотят возбудить дело о вандализме.
Комментарии