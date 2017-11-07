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    Тела 26 девушек обнаружили у побережья Италии

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    Тела 26 девушек обнаружили у побережья Италии

    Тела 26 девушек обнаружили у побережья Италии

    В лодке у побережья Италии обнаружены больше 20 тел молодых африканских девушек.

    Как сообщает CNN, испанское патрульное судно «Кантабрия» обнаружило в море надувную лодку с мигрантами из африканских стран. При этом 26 пассажирок были мертвы, 23 тела находились в самой лодке и еще три за бортом.

    Погибшим девушкам было от 14 до 18 лет. Не исключено, что их могли убить по пути из Африки, а до этого — изнасиловать.

    Выживших мигрантов с найденной надувной лодки переправили в порт Салерно. Пятерых из них сейчас допрашивают следователи. К расследованию подключилась итальянская прокуратура.

    В общей сложности спасатели провели за выходные четыре спасательных операции. В результате 400 человек были подняты на борт «Кантабрии», а затем переправлены в Салерно. Власти заявили, что среди них было 90 женщин и 52 несовершеннолетних.

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