Тела 26 девушек обнаружили у побережья Италии

В лодке у побережья Италии обнаружены больше 20 тел молодых африканских девушек.
Как сообщает CNN, испанское патрульное судно «Кантабрия» обнаружило в море надувную лодку с мигрантами из африканских стран. При этом 26 пассажирок были мертвы, 23 тела находились в самой лодке и еще три за бортом.
Погибшим девушкам было от 14 до 18 лет. Не исключено, что их могли убить по пути из Африки, а до этого — изнасиловать.
Выживших мигрантов с найденной надувной лодки переправили в порт Салерно. Пятерых из них сейчас допрашивают следователи. К расследованию подключилась итальянская прокуратура.
В общей сложности спасатели провели за выходные четыре спасательных операции. В результате 400 человек были подняты на борт «Кантабрии», а затем переправлены в Салерно. Власти заявили, что среди них было 90 женщин и 52 несовершеннолетних.
Погибшим девушкам было от 14 до 18 лет. Не исключено, что их могли убить по пути из Африки, а до этого — изнасиловать.
Выживших мигрантов с найденной надувной лодки переправили в порт Салерно. Пятерых из них сейчас допрашивают следователи. К расследованию подключилась итальянская прокуратура.
В общей сложности спасатели провели за выходные четыре спасательных операции. В результате 400 человек были подняты на борт «Кантабрии», а затем переправлены в Салерно. Власти заявили, что среди них было 90 женщин и 52 несовершеннолетних.
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