Тело младенца нашли в мусорном контейнере в Тульской области

Мертвого ребенка обнаружили накануне вечером в мусорном контейнере в Щёкинском районе Тульской области. Следственный комитет начал проверку.
В ходе проверки была установлена мать найденного мертвым ребенка — ею оказалась несовершеннолетняя. Об этом рассказала старший помощник руководителя регионального управления СК РФ Зинаида Каминская. Причины смерти ребенка станут известны после проведения экспертизы, передает ТАСС.
Зинаида Каминская: «По факту обнаружения в мусорном контейнере в Щёкинском районе тела новорожденного ребенка проводится доследственная проверка. Причины смерти младенца будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы»
По ее словам, 15-летняя мать скрывала от всех свою беременность. В СК уточнили, что семья несовершеннолетней матери не относится к числу неблагополучных. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Зинаида Каминская: «По факту обнаружения в мусорном контейнере в Щёкинском районе тела новорожденного ребенка проводится доследственная проверка. Причины смерти младенца будут известны после проведения судебно-медицинской экспертизы»
По ее словам, 15-летняя мать скрывала от всех свою беременность. В СК уточнили, что семья несовершеннолетней матери не относится к числу неблагополучных. Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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