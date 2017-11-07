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    Актер Чак Норрис борется за жизнь отравленной жены

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    Актер Чак Норрис борется за жизнь отравленной жены

    Актер Чак Норрис борется за жизнь отравленной жены

    Актер Чак Норрис борется за жизнь отравленной жены
  • Фото: Associated Press © 2017, Tony Gutierrez

    • Всемирно известный актер Чак Норрис, который в последнее время пропал из поля зрения СМИ, пытается спасти свою жену, отравленную тяжелым металлом гадолинием.

    В последний раз Чак Норрис снялся в боевике «Неудержимые-2», который увидел свет в 2012 году. С тех пор об актере не было ничего известно: он не давал интервью, не выходил в свет. Как сообщает сайт Dni.Ru, все это время Норрис боролся за жизнь своей 54-летней супруги Дженны.

    Чак Норрис: «Я бросил карьеру, чтобы полностью сконцентрироваться на Дженне. Теперь вся моя жизнь посвящена тому, чтобы она прожила как можно дольше. Я верю, что эта жертва оправданна».

    Несколько лет назад Дженне пришлось за восемь дней трижды пройти исследование МРТ. Для лучших результатов ей ввели вещество с тяжелым металлом гадолинием в составе. Он, по мнению Дженны, вызвал тяжелые побочные эффекты, побороть которые она до сих пор не может. Ситуация усугубилась тем, что женщина не сразу поняла, что с ней не так.

    Врачи не понимали, что происходит с женой известного актера. Пока специалисты терялись в догадках, женщина сама решила поставить себе диагноз. В Интернете она нашла статью о случаях отравления гадолинием. По перечисленным симптомам женщина поняла, что с ней случилось именно это. Тогда супруга артиста отправилась к медикам, чтобы те подробнее рассказали ей о контрастном веществе, который ей вводили, но те уверяли ее, что оно абсолютно безвредно. Но в другой клинике супругам все же подтвердили токсичность гадолиния.

    Дженна: «К тому времени, как мы добрались до этой клиники, я потеряла уже семь килограммов веса и с трудом могла глотать, подходило только детское питание. В течение пяти месяцев мне ставили капельницы с веществом, которое выводит тяжелые металлы из организма. Мне требовалась круглосуточная помощь медсестер. Чак все это время спал рядом со мной на маленьком диване и никогда не уходил из больницы. Я очень хотела жить и молилась только о возможности хотя бы вырастить своих детей».

    В общей сложности на лечение женщины семья потратила 2 млн долларов. Уже известно, что Чак Норрис подал в Верховный суд Сан-Франциско иск на 11 фармацевтических компаний, которые занимаются распространением контрастных веществ с гадолинием. Актер требует компенсации в размере 10 миллионов долларов за причиненный ущерб.

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