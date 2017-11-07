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    СК начал проверку после смерти младенца в ведре биотуалета в Саратовской области

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    СК начал проверку после смерти младенца в ведре биотуалета в Саратовской области

    СК начал проверку после смерти младенца в ведре биотуалета в Саратовской области

    Сотрудники Следственного комитета начали проверку по факту смерти 9-месячного ребенка в Саратовской области.

    Следователи организовали доследственную проверку обстоятельств гибели мальчика в возрасте девяти месяцев в Марксовском районе Саратовской области. Мальчик застрял в ведре биотуалета и погиб. Мать пыталась помочь сыну, но было уже поздно. Расследованием ЧП занялись сотрудники СУ СК РФ по Саратовской области, сообщает сайт ведомства.

    Екатерина Котлова, старший помощник руководителя регионального СУ СК РФ: «По предварительным данным, днем 5 ноября мать обнаружила своего 9-месячного сына, который, предположительно, головой и верхней частью туловища застрял в ведре биотуалета. Женщина попыталась оказать ему помощь, но прибывшая бригада скорой помощи констатировала смерть ребенка».


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