Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков завершили съемки в сериале «Мост»

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Санкт-Петербурге завершились съемки российской адаптации известного шведского-датского детектива «Мост» (Broen или Bron). Главные роли в версии НТВ исполняют Ингеборга Дапкунайте и Михаил Пореченков.
Действие сериала начинает разворачиваться на мосту между Ивангородом и Нарвой, где проходит граница между Россией и Эстонией. Центральным элементом картины является мост, на котором обнаруживают труп женщины. Тело жертвы лежит ровно посередине. Из Таллина на место происшествия прибывает старший инспектор Центральной криминальной полиции Инга Веерма (Ингеборга Дапкунайте), а с российской стороны — следователь СК РФ Максим Казанцев (Михаил Пореченков). Героям придется работать бок о бок, несмотря на различия менталитета и профессиональных навыков.
Михаил Пореченков: «Этот сериал выгодно отличается тем, что там есть над чем подумать. Мы расскажем историю героев — мучающихся людей, которые пытаются найти выход из сложных житейских ситуаций. И, конечно, я рад поработать с Ингеборгой Дапкунайте. Это замечательный, талантливый и очень собранный человек. В начале первого сезона мы притирались друг к другу как герои в сериале, так и по-человечески. В конце концов случилось так, что мы подружились по-настоящему. Я не ожидал, ведь мы абсолютно разные люди!»
Для исполнения роли старшего комиссара Центральной криминальной полиции Эстонии Ингеборге Дапкунайте пришлось выучить новый для нее эстонский язык. За правильным использованием всех десяти падежей всегда следил специальный консультант, который каждый день присутствовал на площадке. Также актрисе помогали коллеги: известный эстонский актер Гуидо Конгур подсказывал, как без акцента произнести самые сложные формулировки.
Съемки международного проекта проходили в Таллине, Нарве, Ивангороде, Санкт-Петербурге и Сочи. На время работы над проектом улицы этих городов зажили неповторимой атмосферой детективного сериала.
Премьера остросюжетного детектива «Мост» состоится на телеканале НТВ в конце 2017 года.
Михаил Пореченков: «Этот сериал выгодно отличается тем, что там есть над чем подумать. Мы расскажем историю героев — мучающихся людей, которые пытаются найти выход из сложных житейских ситуаций. И, конечно, я рад поработать с Ингеборгой Дапкунайте. Это замечательный, талантливый и очень собранный человек. В начале первого сезона мы притирались друг к другу как герои в сериале, так и по-человечески. В конце концов случилось так, что мы подружились по-настоящему. Я не ожидал, ведь мы абсолютно разные люди!»
Для исполнения роли старшего комиссара Центральной криминальной полиции Эстонии Ингеборге Дапкунайте пришлось выучить новый для нее эстонский язык. За правильным использованием всех десяти падежей всегда следил специальный консультант, который каждый день присутствовал на площадке. Также актрисе помогали коллеги: известный эстонский актер Гуидо Конгур подсказывал, как без акцента произнести самые сложные формулировки.
Съемки международного проекта проходили в Таллине, Нарве, Ивангороде, Санкт-Петербурге и Сочи. На время работы над проектом улицы этих городов зажили неповторимой атмосферой детективного сериала.
Премьера остросюжетного детектива «Мост» состоится на телеканале НТВ в конце 2017 года.
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