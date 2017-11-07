Ставшую пленницей отца школьницу вернули в Россию из Турции

Следственный комитет РФ выясняет, совершались ли противоправные действия в отношении
15-летней россиянки, возвращенной в РФ из Турции.
Напомним, 15-летняя жительница Санкт-Петербурга в июле приехала в Турцию к своему отцу. Она хотела получить от него разрешение на оформление своей бабушкой опекунства. Однако, как утверждает сама школьница, мужчина отменил обратный авиабилет дочери, забрал у нее документы и не давал выйти на связь с родственниками в Петербурге.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в том, что он насильно удерживал дочь в Турции, чем доводил ее до попытки самоубийства.
Как сообщили в СК РФ, сегодня школьница была доставлена в Россию. В ближайшее время ее допросят. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела «будут выясняться факт наличия или отсутствия преступления в отношении девочки, все обстоятельства ее выезда в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе, круг общения, будет исследована переписка в социальных сетях».
Кроме того, следствием устанавливается, совершались ли в отношении нее преступления как на территории России, так и за границей, проверяются действия контролирующих органов.
Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Его подозревают в том, что он насильно удерживал дочь в Турции, чем доводил ее до попытки самоубийства.
Как сообщили в СК РФ, сегодня школьница была доставлена в Россию. В ближайшее время ее допросят. Отмечается, что в рамках расследования уголовного дела «будут выясняться факт наличия или отсутствия преступления в отношении девочки, все обстоятельства ее выезда в Турцию, условия проживания, отношения в семье и школе, круг общения, будет исследована переписка в социальных сетях».
Кроме того, следствием устанавливается, совершались ли в отношении нее преступления как на территории России, так и за границей, проверяются действия контролирующих органов.
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