Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
    «Было трудно дышать»: сломавшая позвоночник на физкультуре девочка рассказала о произошедшем. дети и подростки, несчастные случаи, Чита, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ«Было трудно дышать»: сломавшая позвоночник на физкультуре девочка рассказала о произошедшем

    «Было трудно дышать»: сломавшая позвоночник на физкультуре девочка рассказала о произошедшем

    комментировать
    «Было трудно дышать»: сломавшая позвоночник на физкультуре девочка рассказала о произошедшем

    «Было трудно дышать»: сломавшая позвоночник на физкультуре девочка рассказала о произошедшем

    «Было трудно дышать»: сломавшая позвоночник на физкультуре девочка рассказала о произошедшем

      В Чите выясняют обстоятельства, при которых школьница получила серьезную травму на уроке физкультуры. Это произошло в тот момент, когда третьеклассница выполняла упражнение.

      По словам потерпевшей, учитель угрожал поставить двойку, если она не сделает кувырок.

      Адиля Салахова: «Я почувствовала хруст в спине, мне было трудно дышать и двигаться. Я села на скамейку и стала ждать, пока закончится урок».

      Не желая терпеть боль, школьница подошла к учителю и отпросилась с урока. На это он грубым голосом ответил: «Иди!».

      В школе девочке, по ее словам, не просто не оказали помощь: на ее жалобы вообще не обратили никакого внимания. Даже когда мучаясь от боли, она дошла до медицинского кабинета, там ей заявили, что с ней все в порядке и отправили домой — одну, без сопровождения, с тяжелым рюкзаком.

      Госпитализировали ребенка уже родители. В больнице поставили диагноз «компрессионный перелом». Месяц девочка не сможет ходить, еще полгода сидеть. В ситуации сейчас разбирается Следственный комитет.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru