«Было трудно дышать»: сломавшая позвоночник на физкультуре девочка рассказала о произошедшем

В Чите выясняют обстоятельства, при которых школьница получила серьезную травму на уроке физкультуры. Это произошло в тот момент, когда третьеклассница выполняла упражнение.
По словам потерпевшей, учитель угрожал поставить двойку, если она не сделает кувырок.
Адиля Салахова: «Я почувствовала хруст в спине, мне было трудно дышать и двигаться. Я села на скамейку и стала ждать, пока закончится урок».
Не желая терпеть боль, школьница подошла к учителю и отпросилась с урока. На это он грубым голосом ответил: «Иди!».
В школе девочке, по ее словам, не просто не оказали помощь: на ее жалобы вообще не обратили никакого внимания. Даже когда мучаясь от боли, она дошла до медицинского кабинета, там ей заявили, что с ней все в порядке и отправили домой — одну, без сопровождения, с тяжелым рюкзаком.
Госпитализировали ребенка уже родители. В больнице поставили диагноз «компрессионный перелом». Месяц девочка не сможет ходить, еще полгода сидеть. В ситуации сейчас разбирается Следственный комитет.
Адиля Салахова: «Я почувствовала хруст в спине, мне было трудно дышать и двигаться. Я села на скамейку и стала ждать, пока закончится урок».
Не желая терпеть боль, школьница подошла к учителю и отпросилась с урока. На это он грубым голосом ответил: «Иди!».
В школе девочке, по ее словам, не просто не оказали помощь: на ее жалобы вообще не обратили никакого внимания. Даже когда мучаясь от боли, она дошла до медицинского кабинета, там ей заявили, что с ней все в порядке и отправили домой — одну, без сопровождения, с тяжелым рюкзаком.
Госпитализировали ребенка уже родители. В больнице поставили диагноз «компрессионный перелом». Месяц девочка не сможет ходить, еще полгода сидеть. В ситуации сейчас разбирается Следственный комитет.
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