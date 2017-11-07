В Красноярском крае к 100-летию революции восстановили памятник Ленину

В городе Заозёрном в Красноярском крае спустя 100 лет произошла «революция» в благоустройстве. Местные жители в едином порыве поставили лавочки, разбили цветники и покрасили заборы. Любопытно, что все снова началось с Ленина.
Тотальная ностальгия накрыла городок Заозёрный в конце октября. И началось все с Ленина. Памятник вождю пролетариата и уютный сквер появились недавно, за рекордно короткое время. И безо всякой подоплеки, убеждает глава города.
Юрий Миклин, глава города Заозёрный: «Никакой политики, это наше прошлое, мы с этим жили».
Прежний Ленин стоял на городской площади. За 80 лет он вместе с постаментом обветшал насквозь и требовал ремонта. Ветераны хотели выписать новую фигуру вождя из Красноярска, но там запросили 2,5 млн рублей. А старый монумент уже представлял опасность.
Помочь деньгами и своими руками вызвался местный бизнесмен. В прошлом — учитель истории, он и сегодня собирает редкие газеты и атрибуты советской эпохи. Сергей Барабан вложил 200 тысяч рублей, позвал на помощь других предпринимателей. Работа закипела. Ремонтный штаб разбили в сквере. Коммунисты с тревогой наблюдали за процессом омоложения Ленина. Фигуру для удобства пришлось разделить на три части. Скульптор сохранил все в прежнем виде и даже немного улучшил.
Сергей Фаткулан, скульптор: «Добавили мы просто бороду, губы, глаза. А то глаза были как впадины, как и рот был беззубым».
Новое место жительства памятника тоже решили облагородить своими силами. Одни предприниматели привезли асфальт, другие — плитку, установили лавочки и фонари. На сверхурочную работу по благоустройству выходили кочегары, озеленением и уборкой занимались ветераны и школьники. Сквер к 100-летию революции стал делом всего города.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Влады Копыловской.
Юрий Миклин, глава города Заозёрный: «Никакой политики, это наше прошлое, мы с этим жили».
Прежний Ленин стоял на городской площади. За 80 лет он вместе с постаментом обветшал насквозь и требовал ремонта. Ветераны хотели выписать новую фигуру вождя из Красноярска, но там запросили 2,5 млн рублей. А старый монумент уже представлял опасность.
Помочь деньгами и своими руками вызвался местный бизнесмен. В прошлом — учитель истории, он и сегодня собирает редкие газеты и атрибуты советской эпохи. Сергей Барабан вложил 200 тысяч рублей, позвал на помощь других предпринимателей. Работа закипела. Ремонтный штаб разбили в сквере. Коммунисты с тревогой наблюдали за процессом омоложения Ленина. Фигуру для удобства пришлось разделить на три части. Скульптор сохранил все в прежнем виде и даже немного улучшил.
Сергей Фаткулан, скульптор: «Добавили мы просто бороду, губы, глаза. А то глаза были как впадины, как и рот был беззубым».
Новое место жительства памятника тоже решили облагородить своими силами. Одни предприниматели привезли асфальт, другие — плитку, установили лавочки и фонари. На сверхурочную работу по благоустройству выходили кочегары, озеленением и уборкой занимались ветераны и школьники. Сквер к 100-летию революции стал делом всего города.
Подробнее — в материале корреспондента НТВ Влады Копыловской.
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