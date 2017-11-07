Мошенники придумали новый способ заработка на фигурантах банковских черных списков

На финансовом рынке появились новые организации — так называемые разблокировщики. Они обещают решить проблемы тех, кто попал в банковский черный список. Однако по факту происходит это лишь на бумаге.
С июня ЦБ, Росфинмониторинг и банки ведут черный список клиентов, которых заподозрили в нарушении антиотмывочного законодательства и кому в связи с этим рекомендовано отказать в операциях.
На этом фоне, как сообщает «Коммерсант», на рынке появились фирмы, которые за вознаграждение обещают решить проблемы таких клиентов: разблокировать счет, вернуть «зависшие» в банке деньги и даже исключить из черного списка.
При этом «Коммерсант» подчеркивает, что механизма выхода из списка сейчас нет, как и успешных судебных прецедентов. В связи с этим в Росфинмониторинге предупреждают, что речь идет лишь о попытке мошенников заработать на волне паники вокруг массовых блокировок и платить таким «помощникам» не следует.
На этом фоне, как сообщает «Коммерсант», на рынке появились фирмы, которые за вознаграждение обещают решить проблемы таких клиентов: разблокировать счет, вернуть «зависшие» в банке деньги и даже исключить из черного списка.
При этом «Коммерсант» подчеркивает, что механизма выхода из списка сейчас нет, как и успешных судебных прецедентов. В связи с этим в Росфинмониторинге предупреждают, что речь идет лишь о попытке мошенников заработать на волне паники вокруг массовых блокировок и платить таким «помощникам» не следует.
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