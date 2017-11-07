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    Мошенники придумали новый способ заработка на фигурантах банковских черных списков. банки, мошенничество, черные списки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВМошенники придумали новый способ заработка на фигурантах банковских черных списков

    Мошенники придумали новый способ заработка на фигурантах банковских черных списков

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    Мошенники придумали новый способ заработка на фигурантах банковских черных списков

    Мошенники придумали новый способ заработка на фигурантах банковских черных списков

    Мошенники придумали новый способ заработка на фигурантах банковских черных списков

      На финансовом рынке появились новые организации — так называемые разблокировщики. Они обещают решить проблемы тех, кто попал в банковский черный список. Однако по факту происходит это лишь на бумаге.

      С июня ЦБ, Росфинмониторинг и банки ведут черный список клиентов, которых заподозрили в нарушении антиотмывочного законодательства и кому в связи с этим рекомендовано отказать в операциях.

      На этом фоне, как сообщает «Коммерсант», на рынке появились фирмы, которые за вознаграждение обещают решить проблемы таких клиентов: разблокировать счет, вернуть «зависшие» в банке деньги и даже исключить из черного списка.

      При этом «Коммерсант» подчеркивает, что механизма выхода из списка сейчас нет, как и успешных судебных прецедентов. В связи с этим в Росфинмониторинге предупреждают, что речь идет лишь о попытке мошенников заработать на волне паники вокруг массовых блокировок и платить таким «помощникам» не следует.

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