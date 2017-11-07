Затяжные дожди ждут москвичей в конце недели

Теплая погода с дождями, не характерная для ноября, придет в столичный регион в предстоящие выходные.
Как сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос», «температура будет повышаться — ночью ноль — плюс 5, днем 3–8 градусов тепла, на 5–6 градусов выше климатической нормы».
Из сообщения «Фобоса»: «По сути, природа отправит нас в середину октября, то есть мы будем отставать от календаря почти на месяц».
В «Фобосе» также сообщили, что с приближением выходных скажется влияние североатлантических циклонов, поэтому небо затянут плотные облака. Днем в пятницу начнутся небольшие осадки, а в субботу-воскресенье начнутся затяжные осенние осадки, причем в основном в виде дождей.
Из сообщения «Фобоса»: «По сути, природа отправит нас в середину октября, то есть мы будем отставать от календаря почти на месяц».
В «Фобосе» также сообщили, что с приближением выходных скажется влияние североатлантических циклонов, поэтому небо затянут плотные облака. Днем в пятницу начнутся небольшие осадки, а в субботу-воскресенье начнутся затяжные осенние осадки, причем в основном в виде дождей.
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