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    Затяжные дожди ждут москвичей в конце недели

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    • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков
    Затяжные дожди ждут москвичей в конце недели

    Затяжные дожди ждут москвичей в конце недели

    Затяжные дожди ждут москвичей в конце недели
  • Фото: РИА Новости, Рамиль Ситдиков

    • Теплая погода с дождями, не характерная для ноября, придет в столичный регион в предстоящие выходные.

    Как сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос», «температура будет повышаться — ночью ноль — плюс 5, днем 3–8 градусов тепла, на 5–6 градусов выше климатической нормы».

    Из сообщения «Фобоса»: «По сути, природа отправит нас в середину октября, то есть мы будем отставать от календаря почти на месяц».

    В «Фобосе» также сообщили, что с приближением выходных скажется влияние североатлантических циклонов, поэтому небо затянут плотные облака. Днем в пятницу начнутся небольшие осадки, а в субботу-воскресенье начнутся затяжные осенние осадки, причем в основном в виде дождей.

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