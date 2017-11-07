Пострадавшие в Сирии журналисты НТВ вернулись в Россию

Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, пострадавшие в результате разрыва фугаса в сирийском городе
Дейр-эз-Зор, вернулись в Россию.
Самолет с журналистами НТВ приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.
Как сообщалось ранее, 6 ноября при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Журналисты и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра получили ранения.
Все пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим, где им была оказана медицинская помощь. Жизни корреспондента и оператора НТВ вне опасности.
Как сообщалось ранее, 6 ноября при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Журналисты и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра получили ранения.
Все пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим, где им была оказана медицинская помощь. Жизни корреспондента и оператора НТВ вне опасности.
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