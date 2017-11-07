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    Пострадавшие в Сирии журналисты НТВ вернулись в Россию

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    Пострадавшие в Сирии журналисты НТВ вернулись в Россию

    Пострадавшие в Сирии журналисты НТВ вернулись в Россию

    Пострадавшие в Сирии журналисты НТВ вернулись в Россию

    Корреспондент НТВ Илья Ушенин и оператор Тимур Воронов, пострадавшие в результате разрыва фугаса в сирийском городе Дейр-эз-Зор, вернулись в Россию.

    Самолет с журналистами НТВ приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

    Как сообщалось ранее, 6 ноября при разминировании жилых кварталов Дейр-эз-Зора рядом со съемочными группами телеканалов НТВ и «Звезда» взорвался управляемый фугас. Журналисты и пятеро военнослужащих Международного противоминного центра получили ранения.

    Все пострадавшие были эвакуированы на российскую авиабазу Хмеймим, где им была оказана медицинская помощь. Жизни корреспондента и оператора НТВ вне опасности.

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