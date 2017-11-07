Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня

    Из Индии депортирован обвиняемый в убийстве россиянин

    комментировать
    • Фото: idelhipolice / facebook.com
    Из Индии депортирован обвиняемый в убийстве россиянин

    Из Индии депортирован обвиняемый в убийстве россиянин

    Из Индии депортирован обвиняемый в убийстве россиянин
  • Фото: idelhipolice / facebook.com

    • Дипломаты сообщили о депортации россиянина Руслана Саяхова, задержанного в Индии по подозрению в убийстве, совершенного на территории РФ.

    Обвиняемый в убийстве Руслан Саяхов был отправлен в Москву рейсом «Аэрофлота», который вылетел из Нью-Дели в 05:50 по местному времени (03:20 мск), сообщает ТАСС.

    Михаил Воробьёв, заведующий консульским отделом посольства России: «Индия приняла решение учесть просьбу российской стороны о депортации Руслана Саяхова в максимально короткий срок. Саяхов отправлен в Москву самолетом „Аэрофлота“ в сопровождении представителей ФСИН и Интерпола».

    смотретьВ Индии задержан подозреваемый в убийстве уфимской легкоатлетки
    В Индии задержан подозреваемый в убийстве уфимской легкоатлетки
    Житель Уфы Руслан Саяхов подозревается в нашумевшем убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года, ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе Башкирии. Подозрение тогда падало на Саяхова, но задержать подозреваемого не удалось. Саяхов после убийства выехал на отдых в Индию и не вернулся. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.

    Саяхова задержали 15 сентября полицейские Индии при выходе из консульского отдела посольства России.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru