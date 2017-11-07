Из Индии депортирован обвиняемый в убийстве россиянин

Дипломаты сообщили о депортации россиянина Руслана Саяхова, задержанного в Индии по подозрению в убийстве, совершенного на территории РФ.
Обвиняемый в убийстве Руслан Саяхов был отправлен в Москву рейсом «Аэрофлота», который вылетел из Нью-Дели в 05:50 по местному времени (03:20 мск), сообщает ТАСС.
Михаил Воробьёв, заведующий консульским отделом посольства России: «Индия приняла решение учесть просьбу российской стороны о депортации Руслана Саяхова в максимально короткий срок. Саяхов отправлен в Москву самолетом „Аэрофлота“ в сопровождении представителей ФСИН и Интерпола».
Житель Уфы Руслан Саяхов подозревается в нашумевшем убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года, ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе Башкирии. Подозрение тогда падало на Саяхова, но задержать подозреваемого не удалось. Саяхов после убийства выехал на отдых в Индию и не вернулся. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.
Саяхова задержали 15 сентября полицейские Индии при выходе из консульского отдела посольства России.
Михаил Воробьёв, заведующий консульским отделом посольства России: «Индия приняла решение учесть просьбу российской стороны о депортации Руслана Саяхова в максимально короткий срок. Саяхов отправлен в Москву самолетом „Аэрофлота“ в сопровождении представителей ФСИН и Интерпола».
Житель Уфы Руслан Саяхов подозревается в нашумевшем убийстве своей знакомой, 24-летней Веры Фойкиной в октябре 2012 года, ее сожженное тело было обнаружено в ноябре того же года в Чишминском районе Башкирии. Подозрение тогда падало на Саяхова, но задержать подозреваемого не удалось. Саяхов после убийства выехал на отдых в Индию и не вернулся. Обвиняемый был объявлен в международный розыск.
Саяхова задержали 15 сентября полицейские Индии при выходе из консульского отдела посольства России.
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