Неизвестные напали на администратора офисного здания в Москве и похитили 7,7 млн рублей

На востоке столицы совершен разбойный налет на офисное здание, преступники похитили 7,7 млн рублей.
Как сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе ГУ МВД России по городу, утром 6 ноября в полицию от граждан поступила информация о разбойном нападении на офисное здание, расположенное на Малой Семёновской улице.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Прибывшие на место сотрудники выяснили, что по указанному адресу трое неизвестных в платках на лицах через окно проникли в здание, несколько раз ударили администратора по голове, связали его, а затем проникли в офисное помещение. Там злоумышленники вскрыли два сейфа и похитили из них 7,5 млн рублей, принадлежащих организации, а также более 204 тыс. рублей, принадлежащих заместителю генерального директора фирмы».
По данным столичного главка, далее преступники проникли еще в один офис, но там ничего не взяли и скрылись. Материальный ущерб составил более 7,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемых.
Из сообщения ГУ МВД России по Москве: «Прибывшие на место сотрудники выяснили, что по указанному адресу трое неизвестных в платках на лицах через окно проникли в здание, несколько раз ударили администратора по голове, связали его, а затем проникли в офисное помещение. Там злоумышленники вскрыли два сейфа и похитили из них 7,5 млн рублей, принадлежащих организации, а также более 204 тыс. рублей, принадлежащих заместителю генерального директора фирмы».
По данным столичного главка, далее преступники проникли еще в один офис, но там ничего не взяли и скрылись. Материальный ущерб составил более 7,7 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о разбое в особо крупном размере, ведется розыск подозреваемых.
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