В Японии Черная вдова приговорена к казни за убийство трех мужчин

В Японии приговорена к смертной казни Тисако Какэхи по прозвищу Черная вдова. Женщина была признана виновной в убийстве мужа и двух пожилых любовников, а также в попытке расправиться еще с одним близким знакомым с целью получения наследства.
Согласно постановлению окружного суда города Киото, 70-летнюю пенсионерку ждет смерть через повешение.
Какэхи была замужем четыре раза. Все ее мужья умирали при странных обстоятельствах, успев оставить свои состояния супруге. Однако вину женщины в убийствах первых трех мужей доказать не удалось. Следствие смогло сделать это только в отношении последнего супруга Черной вдовы, с которым она прожила всего месяц.
После этого уже в достаточно солидном возрасте дама стала завсегдатаем службы знакомств. Она просила о встречах с состоятельными немолодыми мужчинами без детей и других близких родственников.
Трое ее новых знакомых составили завещания в пользу Какэхи. Двое из них были убиты один за другим, однако последний возлюбленный выжил, что и привело к ее разоблачению. Следствие утверждает, что дама заставляла своих мужчин под видом пищевой добавки глотать ампулы с синильной кислотой. Следствие нашло в вещах осужденной многочисленные следы этого яда.
В общей сложности Какэхи получила 1 млрд иен (почти 9 млн долларов). Всего среди знакомых Черной вдовы при странных обстоятельствах скончались не менее десяти человек, сообщает ТАСС.
Какэхи была замужем четыре раза. Все ее мужья умирали при странных обстоятельствах, успев оставить свои состояния супруге. Однако вину женщины в убийствах первых трех мужей доказать не удалось. Следствие смогло сделать это только в отношении последнего супруга Черной вдовы, с которым она прожила всего месяц.
После этого уже в достаточно солидном возрасте дама стала завсегдатаем службы знакомств. Она просила о встречах с состоятельными немолодыми мужчинами без детей и других близких родственников.
Трое ее новых знакомых составили завещания в пользу Какэхи. Двое из них были убиты один за другим, однако последний возлюбленный выжил, что и привело к ее разоблачению. Следствие утверждает, что дама заставляла своих мужчин под видом пищевой добавки глотать ампулы с синильной кислотой. Следствие нашло в вещах осужденной многочисленные следы этого яда.
В общей сложности Какэхи получила 1 млрд иен (почти 9 млн долларов). Всего среди знакомых Черной вдовы при странных обстоятельствах скончались не менее десяти человек, сообщает ТАСС.
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