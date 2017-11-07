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    В Японии Черная вдова приговорена к казни за убийство трех мужчин

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    • Фото: twitter.com
    В Японии Черная вдова приговорена к казни за убийство трех мужчин

    В Японии Черная вдова приговорена к казни за убийство трех мужчин

    В Японии Черная вдова приговорена к казни за убийство трех мужчин
  • Фото: twitter.com

    • В Японии приговорена к смертной казни Тисако Какэхи по прозвищу Черная вдова. Женщина была признана виновной в убийстве мужа и двух пожилых любовников, а также в попытке расправиться еще с одним близким знакомым с целью получения наследства.

    Согласно постановлению окружного суда города Киото, 70-летнюю пенсионерку ждет смерть через повешение.

    Какэхи была замужем четыре раза. Все ее мужья умирали при странных обстоятельствах, успев оставить свои состояния супруге. Однако вину женщины в убийствах первых трех мужей доказать не удалось. Следствие смогло сделать это только в отношении последнего супруга Черной вдовы, с которым она прожила всего месяц.

    После этого уже в достаточно солидном возрасте дама стала завсегдатаем службы знакомств. Она просила о встречах с состоятельными немолодыми мужчинами без детей и других близких родственников.

    Трое ее новых знакомых составили завещания в пользу Какэхи. Двое из них были убиты один за другим, однако последний возлюбленный выжил, что и привело к ее разоблачению. Следствие утверждает, что дама заставляла своих мужчин под видом пищевой добавки глотать ампулы с синильной кислотой. Следствие нашло в вещах осужденной многочисленные следы этого яда.

    В общей сложности Какэхи получила 1 млрд иен (почти 9 млн долларов). Всего среди знакомых Черной вдовы при странных обстоятельствах скончались не менее десяти человек, сообщает ТАСС.

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