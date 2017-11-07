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Деловое утро НТВ
    В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 10 человек. ДТП, Красноярский край. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

    В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

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    • Фото: ГИБДД24 / vk.com
    В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

    В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

    В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 10 человек
    • Фото: ГИБДД24 / vk.com

      • В Красноярском крае выясняют обстоятельства аварии, в которой травмы получили 10 человек.

      Инцидент произошел в районе города Бородино. На трассе «Байкал» перевернулся рейсовый автобус, направлявшийся из Нижнего Ингаша. В результате пострадали 10 человек, некоторые были госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести, сообщает РИА Новости.

      Ирина Сидорова, официальный представитель Минздрава края: «Пострадали десять человек. Сейчас их осматривают врачи».

      На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

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