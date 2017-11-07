В Красноярском крае в ДТП с автобусом пострадали 10 человек

В Красноярском крае выясняют обстоятельства аварии, в которой травмы получили 10 человек.
Инцидент произошел в районе города Бородино. На трассе «Байкал» перевернулся рейсовый автобус, направлявшийся из Нижнего Ингаша. В результате пострадали 10 человек, некоторые были госпитализированы в больницу с травмами средней тяжести, сообщает РИА Новости.
Ирина Сидорова, официальный представитель Минздрава края: «Пострадали десять человек. Сейчас их осматривают врачи».
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
Ирина Сидорова, официальный представитель Минздрава края: «Пострадали десять человек. Сейчас их осматривают врачи».
На месте работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.
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