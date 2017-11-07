Названа причина крушения самолета Ан-2 в Приамурье

В Амурской области возбуждено уголовное дело по факту крушения самолета
Ан-2 в районе поселка Экимчан, в результате которого погиб один из пилотов.
По предварительным данным, причиной катастрофы стали неполадки в двигателе самолета. Как сообщили в Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности, неисправность у Ан-2 обнаружилась сразу после взлета. Пилот принял решение посадить самолет, но не дотянул до взлетно-посадочной полосы, и Ан-2 упал в 600 метрах от нее.
В Благовещенской транспортной прокуратуре уточнили, что неисправности в работе двигателя Ан-2 начались через 10 минут после взлета.
Благовещенская транспортная прокуратура: «Через 10 минут послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками. В 600 метрах до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан произошел отказ двигателя, в результате чего самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа».
После удара о землю самолет загорелся. Сотрудники аэропорта извлекли одного из пилотов, второй погиб. Пассажиров на борту не было.
Ан-2 вез из поселка Экимчан груз в село Удское Хабаровского края. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, самолет принадлежал компании «Зодиак-групп» из Владивостока, а на момент катастрофы находился в аренде у авиакомпании «Дальтрансайро».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
В Благовещенской транспортной прокуратуре уточнили, что неисправности в работе двигателя Ан-2 начались через 10 минут после взлета.
Благовещенская транспортная прокуратура: «Через 10 минут послышался гул в самолете, двигатель работал нестабильно, с хлопками. В 600 метрах до взлетно-посадочной полосы аэропорта Экимчан произошел отказ двигателя, в результате чего самолет резко пошел на снижение и жестко приземлился в районе Покровского ключа».
После удара о землю самолет загорелся. Сотрудники аэропорта извлекли одного из пилотов, второй погиб. Пассажиров на борту не было.
Ан-2 вез из поселка Экимчан груз в село Удское Хабаровского края. По данным Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности, самолет принадлежал компании «Зодиак-групп» из Владивостока, а на момент катастрофы находился в аренде у авиакомпании «Дальтрансайро».
Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил безопасности движения транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека».
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