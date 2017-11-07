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    Прокуратура расследует обстоятельства крушения Ан-2 в приамурском поселке. Амурская область, МЧС, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВПрокуратура расследует обстоятельства крушения Ан-2 в приамурском поселке

    Прокуратура расследует обстоятельства крушения Ан-2 в приамурском поселке

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    • Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
    Прокуратура расследует обстоятельства крушения <nobr>Ан-2</nobr> в приамурском поселке

    Прокуратура расследует обстоятельства крушения Ан-2 в приамурском поселке

    Прокуратура расследует обстоятельства крушения <nobr>Ан-2</nobr> в приамурском поселке
    • Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

      • Разбившийся в поселке Экимчан Амурской области самолет рухнул и сгорел в нескольких метрах от жилого дома.

      Транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением самолета Ан-2 в Приамурье. Об этом сообщается на сайте ведомства.

      Сообщение пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры: «Благовещенскому транспортному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия».

      Самолет Ан-2, направлявшийся в Хабаровский край, рухнул сразу же после взлета на территории поселка Экимчан. На борту принадлежащего частной компании самолета в момент аварии пассажиров не было, только два члена экипажа. Один из них погиб, другой был доставлен в больницу с травмами и в шоковом состоянии, пишет ТАСС.

      Светлана Шульга, врач центральной районной больницы: «Мужчина 1953 года рождения погиб. У второго мужчины, 1960 года рождения, стресс, резаные раны».

      смотретьВ Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет
      В Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет
      В результате происшествия на земле никто не пострадал, об этом сообщили представители районной администрации.

      Лариса Асадчая, и. о. главы Селемджинского района: «Взлетная полоса находится внутри населенного пункта на сопке. Самолет упал между взлетной полосой и крайним домом, сгорел полностью. Люди на земле не пострадали».

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