Прокуратура расследует обстоятельства крушения Ан-2 в приамурском поселке

Разбившийся в поселке Экимчан Амурской области самолет рухнул и сгорел в нескольких метрах от жилого дома.
Транспортная прокуратура начала проверку в связи с крушением самолета Ан-2 в Приамурье. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Сообщение пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры: «Благовещенскому транспортному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия».
Самолет Ан-2, направлявшийся в Хабаровский край, рухнул сразу же после взлета на территории поселка Экимчан. На борту принадлежащего частной компании самолета в момент аварии пассажиров не было, только два члена экипажа. Один из них погиб, другой был доставлен в больницу с травмами и в шоковом состоянии, пишет ТАСС.
Светлана Шульга, врач центральной районной больницы: «Мужчина 1953 года рождения погиб. У второго мужчины, 1960 года рождения, стресс, резаные раны».
В результате происшествия на земле никто не пострадал, об этом сообщили представители районной администрации.
Лариса Асадчая, и. о. главы Селемджинского района: «Взлетная полоса находится внутри населенного пункта на сопке. Самолет упал между взлетной полосой и крайним домом, сгорел полностью. Люди на земле не пострадали».
Сообщение пресс-службы Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры: «Благовещенскому транспортному прокурору поручено провести проверку исполнения законодательства о безопасности полетов с выездом на место происшествия».
Самолет Ан-2, направлявшийся в Хабаровский край, рухнул сразу же после взлета на территории поселка Экимчан. На борту принадлежащего частной компании самолета в момент аварии пассажиров не было, только два члена экипажа. Один из них погиб, другой был доставлен в больницу с травмами и в шоковом состоянии, пишет ТАСС.
Светлана Шульга, врач центральной районной больницы: «Мужчина 1953 года рождения погиб. У второго мужчины, 1960 года рождения, стресс, резаные раны».
В результате происшествия на земле никто не пострадал, об этом сообщили представители районной администрации.
Лариса Асадчая, и. о. главы Селемджинского района: «Взлетная полоса находится внутри населенного пункта на сопке. Самолет упал между взлетной полосой и крайним домом, сгорел полностью. Люди на земле не пострадали».
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