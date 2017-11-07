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    В Австралии автомобиль протаранил стену школы во время урока. Австралия, ДТП, дети и подростки, школы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Австралии автомобиль протаранил стену школы во время урока

    В Австралии автомобиль протаранил стену школы во время урока

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    • Фото: @Zara_James9 / twitter.com
    В Австралии автомобиль протаранил стену школы во время урока

    В Австралии автомобиль протаранил стену школы во время урока

    В Австралии автомобиль протаранил стену школы во время урока
    • Фото: @Zara_James9 / twitter.com

      • Более 20 детей пострадали в здании начальной школы в пригороде Сиднея. Женщина-водитель пробила стену, въехав прямо в класс на автомобиле.

      Как передают австралийские СМИ, автомобиль Toyota Kluger, которым управляла женщина-водитель, на огромной скорости врезался в здание начальной школы в пригороде Сиднея.

      Машина пробила стену и въехала прямо в класс, где занимались дети. Более 20 школьников в возрасте 9–11 лет получили ранения. Пятерых доставили в больницу каретами скорой помощи и вертолетами. Двое из детей находятся в критическом состоянии в реанимации. Остальным медики оказали помощь на месте происшествия.




      Управлявшую автомобилем женщину задержали и также направили в больницу. Водитель не пострадала. Эксперты возьмут пробы и установят, не села ли она за руль в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Ведется следствие.

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