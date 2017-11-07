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    В Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет. Амурская область, МЧС, авиационные катастрофы и происшествия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет

    В Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет

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    • Фото: ГУ МЧС России по Амурской области
    В Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет

    В Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет

    В Амурской области при взлете разбился пассажирский самолет
    • Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

      • В аэропорту поселка Экимчан Амурской области рухнул пассажирский самолет Ан-2.

      Денис Долинин, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Амурской области: «Самолет Ан-2 совершил жесткую посадку, при посадке загорелся. На место выехали пожарные расчеты пожарной части поселка Экимчан, на месте происшествия работает оперативная группа».

      В МЧС также сообщили, что пассажиров на борту самолета не было, пишет ТАСС.

      По предварительной информации, самолетом, который принадлежит частной компании и направлялся в Хабаровский край, управлял экипаж из двух человек, один из пилотов погиб. К месту происшествия прибыли специалисты экстренных служб. Амурский следственный отдел на транспорте начал доследственную проверку.

      Первые кадры с места происшествия появились в соцсетях и на региональных новостных порталах. На съемке видно, что самолет рухнул вплотную рядом с жилыми домами и загорелся.

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