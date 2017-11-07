Американец планировал убить «всех белых полицейских в Белом доме»

Секретная служба США задержала у Белого дома мужчину, который, по информации полиции, намеревался прорваться в резиденцию президента США и совершить там теракт.
Как передает телеканал CNN со ссылкой на заявление представителей Секретной службы США, в Вашингтоне был задержан темнокожий мужчина, который планировал покушение на охрану Белого дома.
Информацию о готовящемся нападении в Секретную службу передала полиция штата Мэриленд. Как сообщают журналисты, полицейские предупредили сотрудников Секретной службы США, что человек по имени Майкл Арега, проживающий в американском городе Даллас в Техасе, отправился в столицу для совершения убийства «всех белых полицейских» в Белом доме.
В Секретной службе уведомили, что в 16:05 понедельника по местному времени (00:05 по Москве) подозреваемого задержали в Вашингтоне примерно в сотне метров от резиденции президента США близ парка Лафайет-сквер. Ведется расследование.
Как передает телеканал Fox News, спецслужбы обратили внимание на угрожающие публикации Майкла Ареги в Facebook, в которых он призывал «восстановить справедливость в мире во имя Иисуса Христа» и обещал заняться этим самостоятельно.
Информацию о готовящемся нападении в Секретную службу передала полиция штата Мэриленд. Как сообщают журналисты, полицейские предупредили сотрудников Секретной службы США, что человек по имени Майкл Арега, проживающий в американском городе Даллас в Техасе, отправился в столицу для совершения убийства «всех белых полицейских» в Белом доме.
В Секретной службе уведомили, что в 16:05 понедельника по местному времени (00:05 по Москве) подозреваемого задержали в Вашингтоне примерно в сотне метров от резиденции президента США близ парка Лафайет-сквер. Ведется расследование.
Как передает телеканал Fox News, спецслужбы обратили внимание на угрожающие публикации Майкла Ареги в Facebook, в которых он призывал «восстановить справедливость в мире во имя Иисуса Христа» и обещал заняться этим самостоятельно.
Комментарии