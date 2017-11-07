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Конец света

    В Саратовской области пожилая женщина погибла в горящей квартире

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    В Саратовской области пожилая женщина погибла в горящей квартире

    В Саратовской области пожилая женщина погибла в горящей квартире

    В результате пожара в многоквартирном доме под Саратовом погибла женщина, еще одна пострадала.

    Сотрудники МЧС потушили пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома в городе Балаково Саратовской области. Погибла проживавшая в квартире пожилая женщина. Еще одну женщину спасли пожарные и отправили пострадавшую в больницу.

    Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области: «Вечером 6 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Шевченко в городе Балаково. В результате пожара погибла женщина 1944 года рождения, а женщина 1965 года рождения госпитализирована».

    Причины возникновения пожара устанавливают следователи.

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