В Саратовской области пожилая женщина погибла в горящей квартире

В результате пожара в многоквартирном доме под Саратовом погибла женщина, еще одна пострадала.
Сотрудники МЧС потушили пожар в квартире на последнем этаже пятиэтажного дома в городе Балаково Саратовской области. Погибла проживавшая в квартире пожилая женщина. Еще одну женщину спасли пожарные и отправили пострадавшую в больницу.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области: «Вечером 6 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Шевченко в городе Балаково. В результате пожара погибла женщина 1944 года рождения, а женщина 1965 года рождения госпитализирована».
Причины возникновения пожара устанавливают следователи.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Саратовской области: «Вечером 6 ноября произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Шевченко в городе Балаково. В результате пожара погибла женщина 1944 года рождения, а женщина 1965 года рождения госпитализирована».
Причины возникновения пожара устанавливают следователи.
Комментарии