В Москву отправили черный ящик с разбившегося у Шпицбергена Ми-8

Специалисты Межгосударственного авиационного комитета вылетели из Норвегии в Москву с бортовым самописцем рухнувшего у берегов Шпицбергена вертолета
Ми-8.
Как сообщает ТАСС, речевой самописец разбившегося вблизи Шпицбергена вертолета Ми-8 направили в Москву в сопровождении группы специалистов по расследованию авиационных катастроф.
Предполагается, что в Москве специалисты займутся расшифровкой переговоров экипажа Ми-8.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» исчез 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились 5 членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Вертолет был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Фюзеляж вертолета уже подняли со дна со дна Северного Ледовитого океана. Он оказался почти не поврежден. Тел погибших внутри не обнаружено. В ходе поисковой операции 30 октября было найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются.
Предполагается, что в Москве специалисты займутся расшифровкой переговоров экипажа Ми-8.
Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» исчез 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились 5 членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Вертолет был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Фюзеляж вертолета уже подняли со дна со дна Северного Ледовитого океана. Он оказался почти не поврежден. Тел погибших внутри не обнаружено. В ходе поисковой операции 30 октября было найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются.
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