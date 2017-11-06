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    В Москву отправили черный ящик с разбившегося у Шпицбергена Ми-8

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    В Москву отправили черный ящик с разбившегося у Шпицбергена Ми-8

    В Москву отправили черный ящик с разбившегося у Шпицбергена <nobr>Ми-8</nobr>

    Специалисты Межгосударственного авиационного комитета вылетели из Норвегии в Москву с бортовым самописцем рухнувшего у берегов Шпицбергена вертолета Ми-8.

    Как сообщает ТАСС, речевой самописец разбившегося вблизи Шпицбергена вертолета Ми-8 направили в Москву в сопровождении группы специалистов по расследованию авиационных катастроф.

    Предполагается, что в Москве специалисты займутся расшифровкой переговоров экипажа Ми-8.

    смотретьСпециалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена Ми-8
    Специалисты готовятся к поднятию затонувшего у берегов Шпицбергена Ми-8
    Напомним, вертолет Ми-8 авиакомпании «Конверс Авиа» исчез 26 октября по пути из законсервированного поселка Пирамида в Баренцбург. На борту находились 5 членов экипажа и трое ученых, сотрудников НИИ Арктики и Антарктики. Вертолет был обнаружен в море в двух километрах северо-восточнее мыса Хеер. Фюзеляж вертолета уже подняли со дна со дна Северного Ледовитого океана. Он оказался почти не поврежден. Тел погибших внутри не обнаружено. В ходе поисковой операции 30 октября было найдено тело одного погибшего. Поиски продолжаются.

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