Пёс
ТВ-Эфир
Пёс

    Исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт скончался в США

    1 комментарий
    • Фото: Music City Roots / youtube.com
    Исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт скончался в США

    Исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт скончался в США

    Исполнитель хита Everlasting Love Роберт Найт скончался в США
  • Фото: Music City Roots / youtube.com

    • Американский певец Роберт Найт скончался на 73-м году жизни.

    Певец умер в своем доме в штате Теннесси после непродолжительной болезни, сообщает Mirror Online.

    Роберт Найт приобрел мировую известность благодаря песне Everlasting Love 1967 года. Этот хит считается одной из лучших записей в стиле соул. Также Найт исполнил такие композиции, как Isn’t It Lonely и Together Love on a Mountain Top.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru