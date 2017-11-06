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    В огненном ДТП в Иркутской области погибли три человека: видео. ДТП, Иркутская область, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ огненном ДТП в Иркутской области погибли три человека: видео

    В огненном ДТП в Иркутской области погибли три человека: видео

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    • Фото: ДТП 38RUS Иркутск / vk.com
    В огненном ДТП в Иркутской области погибли три человека: видео

    В огненном ДТП в Иркутской области погибли три человека: видео

    В огненном ДТП в Иркутской области погибли три человека: видео
    • Фото: ДТП 38RUS Иркутск / vk.com

      • Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Заларинском районе Иркутской области.

      Автокатастрофа произошла вечером 6 ноября на трассе «Сибирь». Грузовик, который ехал из Екатеринбурга, лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. После этого фура загорелась.

      В результате погибли три человека из легковушки — водитель, женщина-пассажир и маленький ребенок. Еще один ребенок был госпитализирован. Как сообщают местные СМИ, он находится в коме. Водитель загоревшегося грузовика успел выскочить из кабины.

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