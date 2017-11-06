В огненном ДТП в Иркутской области погибли три человека: видео

Грузовик и легковой автомобиль столкнулись в Заларинском районе Иркутской области.

Автокатастрофа произошла вечером 6 ноября на трассе «Сибирь». Грузовик, который ехал из Екатеринбурга, лоб в лоб столкнулся с легковым автомобилем. После этого фура загорелась.



В результате погибли три человека из легковушки — водитель, женщина-пассажир и маленький ребенок. Еще один ребенок был госпитализирован. Как сообщают местные СМИ, он находится в коме. Водитель загоревшегося грузовика успел выскочить из кабины.