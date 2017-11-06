Зюганов ответил Кадырову на обвинения в «болтовне» о захоронении Ленина

Лидер КПРФ выступил с призывом уважать мнение тех, кто в свое время выступил за захоронение Ленина в мавзолее.
Геннадий Зюганов призвал уважать мнение граждан, которые в свое время поддержали идею захоронить тело Ленина на Красной площади. Мавзолей показывает уважение к лидеру революции, и его почитают так же, как на Кавказе чтут могилы предков. Так Зюганов прокомментировал слова главы Чечни Рамзана Кадырова, который заявил, что Зюганову стоит извиниться за отказ признать желание россиян перезахоронить тело Ленина.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами РФ. Надо это уважать».
Зюганов даже отметил, что захоронение Ленина в мавзолее совершено по правилам православия: «он лежит на два метра ниже уровня земли, он упокоен и охраняется государством», передает РИА Новости.
Между тем в КПРФ назвали нападки на Зюганова и Ленина «признаком либо слабоумия, либо работы против России».
Ранее Кадыров осудил неверие Зюганова в то, что россияне поддерживают перезахоронение Ленина, и добавил, что заявления лидера КПРФ раскалывают общество. В пример он привел кавказские традиции, которые требуют чтить могилы предков, но не «выставлять на всеобщее обозрение мертвого человека».
Напомним, в марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина их призывает сделать это немедленно. Лидер КПРФ же уверен, что эта идея продвигается лишь для того, чтобы «столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Он заявил, что не даст состояться «этим проискам».
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Геннадий Зюганов, лидер КПРФ: «На Кавказе могилы стариков и предков являются высшей ценностью, и всегда там оберегались лучшие традиции. Наши отцы и деды приняли решение о захоронении Ленина на высшем органе, на съезде. Это воля граждан нашей страны, которая была подтверждена фактически всеми субъектами РФ. Надо это уважать».
Зюганов даже отметил, что захоронение Ленина в мавзолее совершено по правилам православия: «он лежит на два метра ниже уровня земли, он упокоен и охраняется государством», передает РИА Новости.
Между тем в КПРФ назвали нападки на Зюганова и Ленина «признаком либо слабоумия, либо работы против России».
В связи с участившимися провокациями следует отметить: атака на Ленина и Зюганова — признак либо слабоумия, либо работы против России.— КПРФ (@kprf) 6 ноября 2017 г.
Ранее Кадыров осудил неверие Зюганова в то, что россияне поддерживают перезахоронение Ленина, и добавил, что заявления лидера КПРФ раскалывают общество. В пример он привел кавказские традиции, которые требуют чтить могилы предков, но не «выставлять на всеобщее обозрение мертвого человека».
Напомним, в марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина их призывает сделать это немедленно. Лидер КПРФ же уверен, что эта идея продвигается лишь для того, чтобы «столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Он заявил, что не даст состояться «этим проискам».
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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