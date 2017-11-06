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    Старейший мужской клуб Лондона примет в свои ряды женщину

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    Старейший мужской клуб Лондона примет в свои ряды женщину

    Старейший мужской клуб Лондона примет в свои ряды женщину

    Один из старейших мужских клубов в Лондоне Savile Club впервые за свою 150-летнюю историю примет в свои ряды женщину.

    В старейшем лондонском Savile Club, который в свое время посещали Роберт Льюис Стивенсон, Александр Милн и Редьярд Киплинг, приняли историческое решение — принять в свои ряды женщину. И этому есть объяснение.

    Газета Telegraph сообщает, что новый член собрания на самом деле не такой уж и новый: речь идет о завсегдатае, который недавно сделал операцию по смене пола и стал женщиной.

    Клуб Savile Club был основан в Лондоне в 1868 году. В настоящее время его членами являются такие знаменитости как Джон Ле Карре и Стивен Фрай.

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