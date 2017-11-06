Грабитель в маске дважды потерпел фиаско во время налета на банк в Москве

Полицейские разыскивают грабителя, которому так и не удалось вынести деньги из банка в Москве.
Мужчина в медицинской маске ворвался в кредитное учреждение и взял в заложники операционистку. Потом он попытался скрыться, но на выходе встретил перевозчиков денег. Хотел отобрать у них наличность, но снова потерпел фиаско. Подробности — у корреспондента НТВ Никиты Развозжаева.
У дверей банка грабитель появился ранним утром, спустя 20 минут после открытия — как раз в тот момент, когда в помещении меньше всего посетителей. Мужчина готовился к налету, ведь из трех финансовых учреждений, расположенных в одном доме, он выбрал именно то, в котором не было охранника. Свое лицо спрятал под медицинской маской: в общем сделал все, чтобы скрыть свою личность.
То, как дальше разворачивались события, зафиксировала камера наблюдения. На кадрах, которые уже тщательно изучили правоохранители, отчетливо видно: налетчик действовал в одиночку. Угрожая пистолетом, он приказал операционистке проследовать к сейфу и выдать ему наличность. Пока девушка пыталась открыть хранилище, в банке появился инкассатор с чемоданом купюр. Видимо, заметив оружие в руке грабителя, он принял решение спасти деньги, вернуться за напарником и вызвать подмогу. Но не успел.
Налетчик с пистолетом вышел из банка вслед за ним и прямо на крыльце попросил отдать ему сумку. Получив отказ, открыл огонь по убегающему перевозчику денег. Инкассатору удалось спрятаться в салоне бронированного автомобиля. Грабитель попал лишь в припаркованные на обочине машины. Когда нападавший понял, что разжиться легкими деньгами не получится, он решил скрыться. Полицейские уже объявили мужчину в розыск.
Сейчас полицейские изучают видеозаписи с камер установленных в дворах неподалеку. Одной из них, как полагают правоохранители, удалось запечатлеть налетчика без маски. В кадре молодой человек выбросил что-то в урну и, несмотря на холодную погоду, снял с себя куртку. Сыщики считают, что таким образом мужчина мог попытаться избавиться от улик.
Стоит отметить, что во время налета никто из сотрудников финансового учреждения не пострадал. Однако на место все же вызвали бригаду медиков. Операционистке, оказавшейся в заложниках у налетчика, потребовалась помощь. Тем временем в банке продолжают работать следователи: общаются с посетителями и работниками в надежде установить личность грабителя.
У дверей банка грабитель появился ранним утром, спустя 20 минут после открытия — как раз в тот момент, когда в помещении меньше всего посетителей. Мужчина готовился к налету, ведь из трех финансовых учреждений, расположенных в одном доме, он выбрал именно то, в котором не было охранника. Свое лицо спрятал под медицинской маской: в общем сделал все, чтобы скрыть свою личность.
То, как дальше разворачивались события, зафиксировала камера наблюдения. На кадрах, которые уже тщательно изучили правоохранители, отчетливо видно: налетчик действовал в одиночку. Угрожая пистолетом, он приказал операционистке проследовать к сейфу и выдать ему наличность. Пока девушка пыталась открыть хранилище, в банке появился инкассатор с чемоданом купюр. Видимо, заметив оружие в руке грабителя, он принял решение спасти деньги, вернуться за напарником и вызвать подмогу. Но не успел.
Налетчик с пистолетом вышел из банка вслед за ним и прямо на крыльце попросил отдать ему сумку. Получив отказ, открыл огонь по убегающему перевозчику денег. Инкассатору удалось спрятаться в салоне бронированного автомобиля. Грабитель попал лишь в припаркованные на обочине машины. Когда нападавший понял, что разжиться легкими деньгами не получится, он решил скрыться. Полицейские уже объявили мужчину в розыск.
Сейчас полицейские изучают видеозаписи с камер установленных в дворах неподалеку. Одной из них, как полагают правоохранители, удалось запечатлеть налетчика без маски. В кадре молодой человек выбросил что-то в урну и, несмотря на холодную погоду, снял с себя куртку. Сыщики считают, что таким образом мужчина мог попытаться избавиться от улик.
Стоит отметить, что во время налета никто из сотрудников финансового учреждения не пострадал. Однако на место все же вызвали бригаду медиков. Операционистке, оказавшейся в заложниках у налетчика, потребовалась помощь. Тем временем в банке продолжают работать следователи: общаются с посетителями и работниками в надежде установить личность грабителя.
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