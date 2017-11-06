Власти Техаса: убийца стрелял в церкви, в которую ходила его семья

Власти Техаса обнаружили связь между убийцей 26 человек и церковью, в которой он совершил страшное преступление.
В церковь в Сазерленд-Спрингс, в которой Девин Келли расстрелял прихожан, ходили родители бывшей жены убийцы. Об этом в эфире телеканала CBS рассказал губернатор графства Уилсон Джо Тэкитт. Власти штата предполагают, что это могло повлиять на выбор места преступления, хотя в день трагедии бывших тестя и тещи в церкви не было.
По мнению губернатора Техаса Грэга Эббота, стрельба была не случайной, а преступник был «пороховой бочкой, готовой взорваться».
Келли служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка. В США по закону люди, обвиненные в домашнем насилии, не имеют права иметь оружие. По данным телеканала ABC, Келли купил орудие убийства — полуавтоматическую Ruger AR-556 — в Сан-Антонио в 2016 году, когда лицензии на ношение оружия он уже был лишен.
Келли, убивший 26 человек и ранивший не менее 20 в баптисткой церкви Сазерленд-Спрингс, пытался бежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Двое местных жителей преследовали его на машине. По уточненным данным, преступник покончил с собой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем», и подчеркнул, что трагедия «не связана с ситуацией с ношением оружия» в стране, передает Washington Post.
По мнению губернатора Техаса Грэга Эббота, стрельба была не случайной, а преступник был «пороховой бочкой, готовой взорваться».
Келли служил в ВВС США в самом низком звании необученного рядового авиации. В 2014 году он был уволен со службы с порицанием. Известно, что мужчина был приговорен к одному году заключения за нападение на супругу и ребенка. В США по закону люди, обвиненные в домашнем насилии, не имеют права иметь оружие. По данным телеканала ABC, Келли купил орудие убийства — полуавтоматическую Ruger AR-556 — в Сан-Антонио в 2016 году, когда лицензии на ношение оружия он уже был лишен.
Келли, убивший 26 человек и ранивший не менее 20 в баптисткой церкви Сазерленд-Спрингс, пытался бежать с места преступления на автомобиле, но позднее его обнаружили мертвым. Двое местных жителей преследовали его на машине. По уточненным данным, преступник покончил с собой.
Президент США Дональд Трамп заявил, что трагедия в Сазерленд-Спрингс произошла из-за того, что у стрелка были «серьезнейшие проблемы с психическим здоровьем», и подчеркнул, что трагедия «не связана с ситуацией с ношением оружия» в стране, передает Washington Post.
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