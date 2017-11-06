Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни

    В калининградском зоопарке назвали причину нападения тигра на женщину

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    • Фото: kldzoo.ru
    В калининградском зоопарке назвали причину нападения тигра на женщину

    В калининградском зоопарке назвали причину нападения тигра на женщину

    В калининградском зоопарке назвали причину нападения тигра на женщину
  • Фото: kldzoo.ru

    • В калининградском зоопарке, где тигр напал на сотрудницу, рассказали о результатах служебного расследования.

    Как сообщили в пресс-службе зоопарка, расследование показало, что опытная сотрудница нарушила технику безопасность.

    Теперь предстоит выяснить, почему нарушение было допущено. Отдельно устанавливается, насколько эффективно сработали службы зоопарка, которые должны быть задействованы в случае чрезвычайной ситуации.

    В зоопарке добавили, что это первый подобный случай в истории учреждения. Раньше тигр не проявлял агрессии к сотрудникам, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне утром 16-летний амурский тигр по кличке Тайфун напал на сотрудницу зоопарка в уличном вольере. Помогли зоотехнику посетители зоопарка. Они с помощью криков, камней и подручных материалов отвлекли зверя, за это время зоотехнику удалось скрыться во внутреннем помещении.

    Пострадавшая женщина была госпитализирована. Ее уже перевели из больницы скорой медицинской помощи в травматологическое отделение. Ее жизни ничто не угрожает.

    Тигр же, напавший на женщину, находится в шоковом состоянии. Как объяснили в зоопарке, зверь проявил естественную реакцию, защищая свою территорию. Никаких мер в его отношении приниматься не будет.

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