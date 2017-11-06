В Ялте учредили Международную ассоциацию друзей Крыма

Делегации из более чем 30 стран мира приняли решение о создании Международной ассоциации друзей Крыма.
Соответствующее решение было принято на международной конференции, которая прошла в Ливадийском дворце Ялты. Участие в форуме приняли более 90 иностранных гостей.
Среди главных целей объединения — содействие признанию легитимности крымского референдума, а также доведение до международной общественности объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.
Из декларации: «Мы, единодушно считая необходимым активизировать усилия по сохранению мира, прекращению конфронтации в международных делах, восстановлению конструктивного сотрудничества между Россией и странами Запада и налаживанию всесторонних отношений с республикой Крым, объявляем о создании Международной ассоциации друзей Крыма».
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил участников конференции, а также отметил, что в случае с полуостровом речи об аннексии или оккупации быть не может.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Убежден, что политика санкций, русофобия и крымофобия — это пережитки прошлого. Это инструмент сохранения влияния для очередных претендентов на мировое господство. В основе такой политики лежит ложь. Но нельзя обманывать всех и всегда. Мировая общественность должна знать правду».
Сергей Лавров же, который направил приветствие участникам форума, отметил, что создание Международной ассоциации друзей Крыма поможет наладить взаимодействие с зарубежными партнерами, передает РИА Новости.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Убежден, что итоги конференции, включая создание Международной ассоциации друзей Крыма, внесут вклад в раскрытие инвестиционного потенциала взаимодействия региона с иностранными партнерами. МИД России будет и впредь оказывать этому всемерное содействие».
Среди главных целей объединения — содействие признанию легитимности крымского референдума, а также доведение до международной общественности объективной информации о жизни на полуострове и обоснованности исторического выбора крымчан.
Из декларации: «Мы, единодушно считая необходимым активизировать усилия по сохранению мира, прекращению конфронтации в международных делах, восстановлению конструктивного сотрудничества между Россией и странами Запада и налаживанию всесторонних отношений с республикой Крым, объявляем о создании Международной ассоциации друзей Крыма».
Глава Крыма Сергей Аксёнов поблагодарил участников конференции, а также отметил, что в случае с полуостровом речи об аннексии или оккупации быть не может.
Сергей Аксёнов, глава Крыма: «Убежден, что политика санкций, русофобия и крымофобия — это пережитки прошлого. Это инструмент сохранения влияния для очередных претендентов на мировое господство. В основе такой политики лежит ложь. Но нельзя обманывать всех и всегда. Мировая общественность должна знать правду».
Сергей Лавров же, который направил приветствие участникам форума, отметил, что создание Международной ассоциации друзей Крыма поможет наладить взаимодействие с зарубежными партнерами, передает РИА Новости.
Сергей Лавров, министр иностранных дел РФ: «Убежден, что итоги конференции, включая создание Международной ассоциации друзей Крыма, внесут вклад в раскрытие инвестиционного потенциала взаимодействия региона с иностранными партнерами. МИД России будет и впредь оказывать этому всемерное содействие».
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