Кадыров потребовал извинений от Зюганова за слова о захоронении Ленина

Глава Чечни заявил, что заявления Зюганова о «происках» по захоронению тела Ленина раскалывают общество.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Геннадию Зюганову стоит извиниться перед россиянами за то, что он назвал идею о захоронении тела Ленина болтовней. Инициативу о захоронении тела, по разным данным, поддерживают от 60 до 81% взрослого населения РФ, написал Кадыров в своем канале в Telegram в понедельник.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Среди всех этих людей, кто участвовал в различных социологических опросах, вероятно, есть и аудитория Геннадия Зюганова. И вот позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет „болтовней“».
По мнению Кадырова, подобные заявления не приносят пользы, а только раскалывают общество.
Рамзан Кадыров: «Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича, искаженным прошлым, и не думать о будущем, в котором жить нашим детям, внукам — безответственно, эгоистично. Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия?»
В конце своего монолога Кадыров сам обвинил Зюганова в незнании истории и «болтовне».
Рамзан Кадыров: «Никто не говорит об ответственности политиков. Что сделал конкретно Геннадий Андреевич для того, чтобы жизнь в стране улучшилась? Какие реальные действия? Кроме популизма, заявлений, болтовни, что конкретно? Готов ли он отчитаться перед своим электоратом?»
Напомним, в марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина из призывает сделать это немедленно. Лидер КПРФ же уверен, что эта идея продвигается лишь для того, чтобы «столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Он заявил, что не даст состояться «этим проискам».
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
Рамзан Кадыров, глава Чечни: «Среди всех этих людей, кто участвовал в различных социологических опросах, вероятно, есть и аудитория Геннадия Зюганова. И вот позицию большинства россиян, в том числе и части своего электората, лидер КПРФ называет „болтовней“».
По мнению Кадырова, подобные заявления не приносят пользы, а только раскалывают общество.
Рамзан Кадыров: «Жить лишь прошлым, а в случае Геннадия Андреевича, искаженным прошлым, и не думать о будущем, в котором жить нашим детям, внукам — безответственно, эгоистично. Не слышать новые поколения, затыкать их, навязывать свою точку зрения, оскорбляя и унижая, это ли не проявление старческого слабоумия?»
В конце своего монолога Кадыров сам обвинил Зюганова в незнании истории и «болтовне».
Рамзан Кадыров: «Никто не говорит об ответственности политиков. Что сделал конкретно Геннадий Андреевич для того, чтобы жизнь в стране улучшилась? Какие реальные действия? Кроме популизма, заявлений, болтовни, что конкретно? Готов ли он отчитаться перед своим электоратом?»
Напомним, в марте на имя председателя верхней палаты парламента Валентины Матвиенко поступило обращение от депутата Госдумы от ЛДПР Ивана Сухарева с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади. Проект был внесен представителями ЛДПР и «Единой России», но позже единороссы отозвали свои подписи.
Соцопросы показали, что более 60% россиян поддерживают идею захоронения тела Ленина, причем половина из призывает сделать это немедленно. Лидер КПРФ же уверен, что эта идея продвигается лишь для того, чтобы «столкнуть на Красной площади поколения и организовать массовые беспорядки». Он заявил, что не даст состояться «этим проискам».
Нужно ли захоронить тело Ленина? Голосуйте в Telegram-канале НТВ.
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