«Спасибо за Русское Нет»: в Сараево появился памятник Виталию Чуркину

Памятник бывшему постпреду РФ при ООН Виталию Чуркину установили в столице Боснии и Герцеговины.
Монумент, который появился в северной части города, где в основном живут сербы, представляет собой памятную доску на черном каменном постаменте с портретом, именем и годами жизни (1952–2017) дипломата. Также на памятнике есть надпись «Спасибо за Русское Нет».
Как сообщает РИА Новости, инициатором установки памятника стала боснийско-сербская неправительственная организация «Восточная Альтернатива».
Отметим, что Россия в 2015 году заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о признании геноцидом событий в Сребренице в 1995 году. Тогда Чуркин уточнял, что принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, отмечая, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.
Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Почувствовавшего себя плохо дипломата срочно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в столице.
Как сообщает РИА Новости, инициатором установки памятника стала боснийско-сербская неправительственная организация «Восточная Альтернатива».
Отметим, что Россия в 2015 году заблокировала в Совбезе ООН проект резолюции о признании геноцидом событий в Сребренице в 1995 году. Тогда Чуркин уточнял, что принятие резолюции по Сребренице обострило бы ситуацию в регионе, отмечая, что в самой Боснии и Герцеговине нет консенсуса по этому вопросу.
Напомним, постоянный представитель РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался в Нью-Йорке 20 февраля, за день до своего 65-летия. Почувствовавшего себя плохо дипломата срочно доставили в больницу, но спасти его жизнь врачи не смогли. 24 февраля Виталия Чуркина похоронили на Троекуровском кладбище в столице.
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