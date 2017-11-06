Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни

    В центре Киева избили сотрудника посольства США

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    • Фото: facebook.com
    В центре Киева избили сотрудника посольства США

    В центре Киева избили сотрудника посольства США

    В центре Киева избили сотрудника посольства США
  • Фото: facebook.com

    • Неизвестные напали на иностранного дипломата в центре Киева, правоохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное нанесение легких телесных повреждений».

    По данным полиции, на иностранца напали ночью, когда тот гулял по центру Киева и слушал музыку в наушниках. Подробности приводятся на странице Национальной полиции Украины в Facebook.

    Национальная полиция Украины: «Пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники и получил удар в лицо».

    Инцидент произошел в ночь на субботу. Украинские СМИ пишут, что пострадавшим оказался второй секретарь посольства США на Украине Омар Карденти.

    Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение легких телесных повреждений». Правоохранители просматривают записи с видеокамер и разыскивают свидетелей.

    В посольстве США на Украине комментарий по поводу инцидента дать не смогли, сообщает РИА Новости.

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