В центре Киева избили сотрудника посольства США

Неизвестные напали на иностранного дипломата в центре Киева, правоохранители завели уголовное дело по статье «Умышленное нанесение легких телесных повреждений».
По данным полиции, на иностранца напали ночью, когда тот гулял по центру Киева и слушал музыку в наушниках. Подробности приводятся на странице Национальной полиции Украины в Facebook.
Национальная полиция Украины: «Пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники и получил удар в лицо».
Инцидент произошел в ночь на субботу. Украинские СМИ пишут, что пострадавшим оказался второй секретарь посольства США на Украине Омар Карденти.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение легких телесных повреждений». Правоохранители просматривают записи с видеокамер и разыскивают свидетелей.
В посольстве США на Украине комментарий по поводу инцидента дать не смогли, сообщает РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве возле здания суда толпа митингующих с криками «Наконец мы до тебя добрались» избила советника министра внутренних дел Украины Зорана Шкиряка.
Национальная полиция Украины: «Пострадавший рассказал, что направлялся ночью в заведение быстрого питания и слушал плеер. Когда поднялся с пешеходного перехода, ему навстречу шел незнакомец, который, возможно, что-то сказал. Иностранец начал доставать из ушей наушники и получил удар в лицо».
Инцидент произошел в ночь на субботу. Украинские СМИ пишут, что пострадавшим оказался второй секретарь посольства США на Украине Омар Карденти.
Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное нанесение легких телесных повреждений». Правоохранители просматривают записи с видеокамер и разыскивают свидетелей.
В посольстве США на Украине комментарий по поводу инцидента дать не смогли, сообщает РИА Новости.
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киеве возле здания суда толпа митингующих с криками «Наконец мы до тебя добрались» избила советника министра внутренних дел Украины Зорана Шкиряка.
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