Дед Мороз и звезды НТВ в Красноярске исполнили детские мечты

В Красноярске царит праздничная атмосфера. В город приехал Дед Мороз. Он совершает большое путешествие по стране вместе со звездами НТВ, чтобы помочь тем, кому очень нужна встреча с чудом. Зимнему волшебнику предстоит посетить почти 30 городов и исполнить самые заветные детские желания.
Ребята час простояли у окошек в ожидании волшебства и, увидев издали знакомый силуэт, не смогли скрыть восторг. Воспитанники социально-реабилитационного центра признались, что еще не выступали с таким удовольствием. Они читали стихи, пели новогодние песни, а потом дело дошло и до подарков. С новым огромным телевизором и караоке готовить выступления ребятам будет проще.
В мим-театре Деда Мороза ждет 9-летняя Алина Потапенко. Девочка мечтает стать актрисой и занимается в театральный студии в родном Железногорске. В Красноярский мим-театр она приехала как зритель и совсем не ожидала, что для нее одной артисты устроят целое представление, а потом она познакомится с настоящей актрисой, ведущей НТВ и звездой сериала «Глухарь» Викторией Тарасовой.
Алина написала Деду Морозу большое письмо, но желания загадывала не столько для себя, сколько для близких. Попросила куклу для сестренки, планшет для бабушки. Сама Алина получила еще и велосипед, чтобы было удобно кататься с мамой. Передвигаться самостоятельно девочка не может.
Очень удачное время выбрал дедушка для посещения Сибири — в Красноярске сейчас плюсовая температура, только вот жаль, что снега нет. Но настроение у горожан новогоднее. Подробнее о большом «Путешествии Деда Мороза» — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.
В мим-театре Деда Мороза ждет 9-летняя Алина Потапенко. Девочка мечтает стать актрисой и занимается в театральный студии в родном Железногорске. В Красноярский мим-театр она приехала как зритель и совсем не ожидала, что для нее одной артисты устроят целое представление, а потом она познакомится с настоящей актрисой, ведущей НТВ и звездой сериала «Глухарь» Викторией Тарасовой.
Алина написала Деду Морозу большое письмо, но желания загадывала не столько для себя, сколько для близких. Попросила куклу для сестренки, планшет для бабушки. Сама Алина получила еще и велосипед, чтобы было удобно кататься с мамой. Передвигаться самостоятельно девочка не может.
Очень удачное время выбрал дедушка для посещения Сибири — в Красноярске сейчас плюсовая температура, только вот жаль, что снега нет. Но настроение у горожан новогоднее. Подробнее о большом «Путешествии Деда Мороза» — в репортаже корреспондента Влады Копыловской.
Комментарии