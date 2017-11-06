В Тульской области нашли жуткую аллею с лифчиками на деревьях: видео

Пользователь с именем Игорь Бодров опубликовал съемку странного места с деревьями, «переодетыми» в женщин.

По словам автора видео, съемку он сделал под Тулой недалеко от поселка Шатск. Мужчина идет по безлюдной аллее с деревьями, на которые надето женское белье: в основном, выцветшие на солнце, грязные бюстгальтеры.



Игорь Бодров, автор видео: «Искренне надеюсь, что с бывшими хозяйками этих лифчиков все нормально. И это не логово какого-то маньяка. Вообще, это странно».



В комментариях автору видео советуют показать видеозапись полиции. «Ничего кроме маньяка в голову не приходит. Нормальный человек такого не соорудит», — пишет один из интернет-пользователей.