Избитый отчимом 5-летний мальчик скончался в Мурманской области

Врачи не смогли спасти
5-летнего мальчика, которого избил отчим в городе Апатиты (Мурманская область).
Медики проводили все необходимые реанимационные мероприятия, однако пострадавший ребенок скончался утром 6 ноября.
В связи со смертью мальчика дело переквалифицировано на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в мурманском управлении СК.
Напомним, ребенок был госпитализирован после того, как ночью 4 ноября 21-летний отчим несколько раз ударил его по голове. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травм, ушиб головного мозга и множественные ушибы головы.
Отчим мальчика уже допрошен. Ему предъявлено обвинение.
В связи со смертью мальчика дело переквалифицировано на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в мурманском управлении СК.
Напомним, ребенок был госпитализирован после того, как ночью 4 ноября 21-летний отчим несколько раз ударил его по голове. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травм, ушиб головного мозга и множественные ушибы головы.
Отчим мальчика уже допрошен. Ему предъявлено обвинение.
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