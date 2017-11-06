Белое солнце пустыни
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Белое солнце пустыни

    Избитый отчимом 5-летний мальчик скончался в Мурманской области

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    Избитый отчимом 5-летний мальчик скончался в Мурманской области

    Избитый отчимом <nobr>5-летний</nobr> мальчик скончался в Мурманской области

    Врачи не смогли спасти 5-летнего мальчика, которого избил отчим в городе Апатиты (Мурманская область).

    Медики проводили все необходимые реанимационные мероприятия, однако пострадавший ребенок скончался утром 6 ноября.

    В связи со смертью мальчика дело переквалифицировано на «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего», сообщили в мурманском управлении СК.

    Напомним, ребенок был госпитализирован после того, как ночью 4 ноября 21-летний отчим несколько раз ударил его по голове. В результате мальчик получил закрытую черепно-мозговую травм, ушиб головного мозга и множественные ушибы головы.

    Отчим мальчика уже допрошен. Ему предъявлено обвинение.

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