Морские дьяволы
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Морские дьяволы
    В Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины: видео. драки и избиения, Киев, Украина. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВВ Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины: видео

    В Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины: видео

    1 комментарий
    • Фото: ІНФОРМАТОР / youtube.com
    В Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины: видео

    В Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины: видео

    В Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины: видео
    • Фото: ІНФОРМАТОР / youtube.com

      • В Киеве толпа митингующих людей в камуфляже избила Зорана Шкиряка — советника министра внутренних дел Украины.

      «Наконец мы до тебя добрались», — кричали окружившие Зоряна Шкиряка активисты. По оценке корреспондента украинского интернет-издания «Обозрватель», политика окружила толпа из примерно сотни человек. Митингующие угрожали советнику министра расправой и толкали. Все это сопровождалось грубой нецензурной лексикой.

      На записи, снятой очевидцами, видно, что Шкиряка в какой-то момент дергают за одежду, отвешивают пощечины и бьют по голове.

      Инцидент произошел возле здания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, где сегодня рассматривается дело бердянского пограничника Сергея Колмогорова. На улице проходил митинг в поддержку осужденного. С теми же целями, по информации ряда СМИ, к зданию суда явился и Зорян Шкиряк.

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