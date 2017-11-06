В Киеве митингующие избили советника главы МВД Украины: видео

В Киеве толпа митингующих людей в камуфляже избила Зорана Шкиряка — советника министра внутренних дел Украины.
«Наконец мы до тебя добрались», — кричали окружившие Зоряна Шкиряка активисты. По оценке корреспондента украинского интернет-издания «Обозрватель», политика окружила толпа из примерно сотни человек. Митингующие угрожали советнику министра расправой и толкали. Все это сопровождалось грубой нецензурной лексикой.
На записи, снятой очевидцами, видно, что Шкиряка в какой-то момент дергают за одежду, отвешивают пощечины и бьют по голове.
Инцидент произошел возле здания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, где сегодня рассматривается дело бердянского пограничника Сергея Колмогорова. На улице проходил митинг в поддержку осужденного. С теми же целями, по информации ряда СМИ, к зданию суда явился и Зорян Шкиряк.
На записи, снятой очевидцами, видно, что Шкиряка в какой-то момент дергают за одежду, отвешивают пощечины и бьют по голове.
Инцидент произошел возле здания Высшего специализированного суда Украины по рассмотрению уголовных и гражданских дел, где сегодня рассматривается дело бердянского пограничника Сергея Колмогорова. На улице проходил митинг в поддержку осужденного. С теми же целями, по информации ряда СМИ, к зданию суда явился и Зорян Шкиряк.
Комментарии