Сотрудник московского банка прогнал налетчика с пистолетом

Столичные полицейские ищут налетчика, напавшего на банк.
Инцидент произошел в отделении одного из банков на улице Академика Королёва на севере-востоке Москвы.
Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у сотрудника банка отдать ему деньги. Однако, получив отказ, злоумышленник скрылся.
Как сообщает агентство «Москва», пострадавших в результате нападения нет.
Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у сотрудника банка отдать ему деньги. Однако, получив отказ, злоумышленник скрылся.
Как сообщает агентство «Москва», пострадавших в результате нападения нет.
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