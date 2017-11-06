Морские дьяволы
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Морские дьяволы

    Сотрудник московского банка прогнал налетчика с пистолетом

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    Сотрудник московского банка прогнал налетчика с пистолетом

    Сотрудник московского банка прогнал налетчика с пистолетом

    Столичные полицейские ищут налетчика, напавшего на банк.

    Инцидент произошел в отделении одного из банков на улице Академика Королёва на севере-востоке Москвы.

    Мужчина, угрожая предметом, похожим на пистолет, потребовал у сотрудника банка отдать ему деньги. Однако, получив отказ, злоумышленник скрылся.

    Как сообщает агентство «Москва», пострадавших в результате нападения нет.

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